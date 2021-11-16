Тейлор Свифт показала, чем можно заменить платье на новогодней вечеринке
Брючный костюм может стать отличной заменой традиционным вечерним или коктейльным платьям.
До Нового года осталось ровно полтора месяца, и многие модницы уже обдумывают, что выбрать для вечеринок и встречи 2022-го. Американская певица Тейлор Свифт продемонстрировала наряд, который вполне может альтернативой вечернему платью и сделать его обладательницу звездой вечера.
В Нью-Йорке на премьере короткометражного фильма "Все слишком хорошо", который на самом деле является просто "затянувшимся" клипом певицы, знаменитость появилась в роскошном бархатном брючном костюме от бренда Etro с приталенным жакетом и двумя рядами золотых пуговиц на нем.
Под него она обула ботильоны на шпильке, однако для более вечернего образа под этот наряд прекрасно подойдут классические черные лодочки.
В качестве аксессуаров певицы выбрала неброские золотые кольца и серьги, а волосы собрала сзади, оставив по бокам пряди.
В последнее время Тейлор все чаще демонстрирует на публике смелые и стильные образы. Так, недавно она появилась на ток-шоу в наряде, который уже окрестили "платьем мести" по аналогии с тем, которое надевала принцесса Диана, узнав об измене супруга.
Свифт сейчас находится в центре внимания в связи с перевыпуском своего альбома 2012 года Red, в который вошли 30 треков.