Тейлор Свифт показала, чем можно заменить платье на новогодней вечеринке

Брючный костюм может стать отличной заменой традиционным вечерним или коктейльным платьям.

До Нового года осталось ровно полтора месяца, и многие модницы уже обдумывают, что выбрать для вечеринок и встречи 2022-го. Американская певица Тейлор Свифт продемонстрировала наряд, который вполне может альтернативой вечернему платью и сделать его обладательницу звездой вечера.

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В Нью-Йорке на премьере короткометражного фильма "Все слишком хорошо", который на самом деле является просто "затянувшимся" клипом певицы, знаменитость появилась в роскошном бархатном брючном костюме от бренда Etro с приталенным жакетом и двумя рядами золотых пуговиц на нем.

[ + – ] Тейлор Свифт в костюме от Etro Фото: Getty Images

Под него она обула ботильоны на шпильке, однако для более вечернего образа под этот наряд прекрасно подойдут классические черные лодочки.

В качестве аксессуаров певицы выбрала неброские золотые кольца и серьги, а волосы собрала сзади, оставив по бокам пряди.

В последнее время Тейлор все чаще демонстрирует на публике смелые и стильные образы. Так, недавно она появилась на ток-шоу в наряде, который уже окрестили "платьем мести" по аналогии с тем, которое надевала принцесса Диана, узнав об измене супруга.

Свифт сейчас находится в центре внимания в связи с перевыпуском своего альбома 2012 года Red, в который вошли 30 треков.