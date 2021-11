Тейлор Свифт повторила роковой образ принцессы Дианы (видео)

По мнению модных обозревателей, платье Тейлор – сигнал в сторону ее бывшего менеджера Скутера Брауна, лишившего певицу ее музыкального наследия за 10 лет.

31-летняя американская певица и композитор Тейлор Свифт выпустила новый альбом Red и по этому случаю появилась на шоу Late Night с Сетом Мейерсом в платье, которое Elle уже назвал копией наряда принцессы Дианы известного как "платье мести".

На певице было черное мини-платье David Koma с длинными рукавами, спадающими с плеч, и V-образным вырезом в области декольте. По мнению обозревателей издания, оно напоминает наряд, в котором принцесса Уэльская была в Serpentine Gallery в 1994 году, в ту же ночь, когда в эфир вышел документальный фильм, в котором принц Чарльз признался, что был ей неверен. Платье нарушило королевский протокол, обнажив плечи, и позже было названо ее "платьем мести".

Если Диана мстила принцу Чарльзу, то кому мстит Тейлор Свифт, остается только догадываться. Как отмечает издание, в новом альбоме исполнительницы представлена ​​гораздо более длинная версия песни All Too Well, в которой рассказывается о ее непродолжительных отношениях с Джейком Джилленхолом более десяти лет назад.

Но люди говорят, что это, вероятно, адресовано менеджеру Скутеру Брауну, который владел правами на шесть альбомов Тейлор с июня 2019 года. В ноябре 2020 года Браун продал права на эти альбомы за 300 миллионов долларов третьей стороне, хотя Свифт пыталась выкупить их.

Red – второй альбом, который Свифт перезаписала, чтобы вернуть свою музыку 2012 года. В него вошли 30 треков, включая 9 новых и бонусных с участием Криса Стэплтона, Фиби Бриджерс, Марка Фостера и Эда Ширана. Это лирические треки о любви и расставании.

