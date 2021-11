Тейлор Свіфт повторила фатальний образ принцеси Діани (відео)

На думку модних оглядачів, сукня Тейлор – сигнал у бік її колишнього менеджера Скутера Брауна, який позбавив співачку її музичної спадщини за 10 років.

31-річна американська співачка та композиторка Тейлор Свіфт випустила новий альбом Red і з цієї нагоди з'явилася на шоу Late Night із Сетом Меєрсом у сукні, яку Elle вже назвав копією вбрання принцеси Діани, відомого як "сукня помсти".

На співачці була чорна мінісукня David Koma з довгими рукавами, що спадають із плечей, і V-подібним вирізом в області декольте. На думку оглядачів видання, воно нагадує вбрання, у якому принцеса Вельська була в Serpentine Gallery в 1994 році, тієї ж ночі, коли в ефір вийшов документальний фільм, у якому принц Чарльз зізнався, що був їй невірним. Сукня порушила королівський протокол, оголивши плечі, і пізніше була названа її "сукнею помсти".

[ + – ] Принцеса Діана в "сукні помсти" Фото: Getty Images

Якщо Діана мстилася принцу Чарльзу, то кому мститься Тейлор Свіфт, залишається лише здогадуватися. Як зазначає видання, у новому альбомі виконавиці представлена ​​набагато довша версія пісні All Too Well, у якій розповідається про її нетривалі стосунки з Джейком Джилленхголом понад десять років тому.

[ + – ] Тейлор Свіфт на шоу Late Night Фото: Скриншот

Але люди кажуть, що це, імовірно, адресовано менеджеру Скутеру Брауну, який володів правами на шість альбомів Тейлор із червня 2019 року. У листопаді 2020 року Браун продав права на ці альбоми за 300 мільйонів доларів третій стороні, хоча Свіфт намагалася викупити їх.

Red – другий альбом, який Свіфт перезаписала, щоби повернути свою музику 2012 року. До нього увійшли 30 треків, включаючи 9 нових і бонусних за участю Кріса Степлтона, Фібі Бріджерс, Марка Фостера й Еда Ширана. Це ліричні треки про кохання та розставання.

[ + – ] Тейлор Свіфт розповіла про новий альбом і зацікавила вибором сукні

Раніше ми писали, що виконавиця ролі принцеси Діани Елізабет Дебікі з'явилася в "сукні помсти" на знімальному майданчику п'ятого сезону серіалу "Корона".