Тейлор Свіфт показала, чим можна замінити сукню на новорічній вечірці
Брючний костюм може стати чудовою заміною традиційним вечірнім чи коктейльним сукням.
До Нового року залишилося рівно півтора місяці, і багато модниць вже обмірковують, що обрати для вечірок та зустрічі 2022-го. Американська співачка Тейлор Свіфт продемонструвала вбрання, яке цілком може стати альтернативою вечірній сукні та зробити його володарку зіркою вечора.
У Нью-Йорку на прем'єрі короткометражного фільму "Все занадто добре", який насправді є просто "затягненим" кліпом співачки, зірка з'явилася в розкішному оксамитовому брючному костюмі від бренду Etro з приталеним жакетом і двома рядами золотих гудзиків на ньому.
Під нього вона взула ботильйони на шпильці, проте для вечірнього образу під це вбрання чудово підійдуть класичні чорні човники.
Як аксесуари співачки обрала непомітні золоті каблучки та сережки, а волосся зібрала ззаду, залишивши з боків пасма.
Останнім часом Тейлор дедалі частіше демонструє на публіці сміливі та стильні образи. Так, нещодавно вона з'явилася на ток-шоу в наряді, яке вже охрестили "сукнею помсти" за аналогією з тією, яку одягала принцеса Діана, дізнавшись про зраду чоловіка.
Свіфт зараз перебуває у центрі уваги у зв'язку з перевипуском свого альбому 2012 року Red, до якого увійшли 30 треків.