Тейлор Свіфт показала, чим можна замінити сукню на новорічній вечірці

Брючний костюм може стати чудовою заміною традиційним вечірнім чи коктейльним сукням.

До Нового року залишилося рівно півтора місяці, і багато модниць вже обмірковують, що обрати для вечірок та зустрічі 2022-го. Американська співачка Тейлор Свіфт продемонструвала вбрання, яке цілком може стати альтернативою вечірній сукні та зробити його володарку зіркою вечора.

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У Нью-Йорку на прем'єрі короткометражного фільму "Все занадто добре", який насправді є просто "затягненим" кліпом співачки, зірка з'явилася в розкішному оксамитовому брючному костюмі від бренду Etro з приталеним жакетом і двома рядами золотих гудзиків на ньому.

[ + – ] Тейлор Свіфт у костюмі від Etro Фото: Getty Images

Під нього вона взула ботильйони на шпильці, проте для вечірнього образу під це вбрання чудово підійдуть класичні чорні човники.

Як аксесуари співачки обрала непомітні золоті каблучки та сережки, а волосся зібрала ззаду, залишивши з боків пасма.

Останнім часом Тейлор дедалі частіше демонструє на публіці сміливі та стильні образи. Так, нещодавно вона з'явилася на ток-шоу в наряді, яке вже охрестили "сукнею помсти" за аналогією з тією, яку одягала принцеса Діана, дізнавшись про зраду чоловіка.

Свіфт зараз перебуває у центрі уваги у зв'язку з перевипуском свого альбому 2012 року Red, до якого увійшли 30 треків.