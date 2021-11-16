Наряды королевы Елизаветы отправятся на выставку

Платья королевы, которые она носила на коронации и еще несколько нарядов будут показаны в рамках празднования Платинового юбилея Елизаветы на троне

Выставки под названием Platinum Jubilee будут представлены в королевских резиденциях: Виндзорском замке, Букингемском дворце и дворце Холируд в шотландском Эдинбурге. И на них покажут наряды королевы и ее драгоценности. Выставки станут частью празднования 70-летия Елизаветы на троне Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

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Так, на выставке будет показан розовый ансамбль, который королева надевала в честь своего 25-летия на троне в июне 1977 года. Он состоит из шифонового платья с плиссированной юбкой, крепового летнего пальто и шляпки-таблетки с целой гроздью розовых тюльпанов.

[ + – ] Королева в день Серебряного юбилея Фото: Royal Collection Trust

Ансамбль был создан королевским модельером сэром Харди Эмисом, а шляпка — модисткой Симон Мирман.

Фото: Royal Collection Trust

Также впервые за долгое время будет показано платье, которое королева надевала на свою коронацию в 1953 году. Его создал королевский модельер сэр Норман Хартнелл, который одевал всех дам королевской семьи.

Фото: Royal Collection Trust

А известный фотограф Сесил Битон сделал серию фотопортретов юной королевы, на основе которых потом были напечатаны марки. Один из его снимков позже стал официальным портретом королевы, который украшал посольства Великобритании по всему миру.

[ + – ] Королева Елизавета, коронационный портрет Фото: Royal Collection Trust

Среди экспонатов будет и любимая тиара королевы. Так называемая, "бабушкина тиара". Этот бриллиантовый убор был подарен Елизавете ее бабушкой, королевой Марией Текской, которая собрала изумительную коллекцию драгоценностей, на ее свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году.

Елизавета любит эту тиару и надевала ее чаще остальных. А еще ее копировали бесконечное количество раз. Даже сейчас можно приобрести копию "бабушкиной тиары" из кристаллов и белого металла.

[ + – ] Елизавета в "бабушкиной тиаре" Фото: Royal Collection Trust

Напомним, 6 февраля 2022 года исполнится 70 лет с того момента, как Елизавета взошла на престол. Великобритания будет отмечать Платиновый юбилей четыре дня, а уже сейчас можно приобрести подарки в пурпурной гамме, созданные специально к юбилею.