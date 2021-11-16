Наряди королеви Єлизавети вирушать на виставку

Сукні королеви, які вона носила на коронації та ще кілька нарядів будуть показані у межах святкування Платинового ювілею Єлизавети на троні.

Виставки під назвою Platinum Jubilee будуть представлені у королівських резиденціях: Віндзорському замку, Букінгемському палаці та палаці Голіруд у шотландському Единбурзі. І на них покажуть вбрання королеви та її коштовності. Виставки стануть частиною святкування 70-річчя Єлизавети на троні Великобританії. Про це пише Daily Mail.

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Так, на виставці буде показано рожевий ансамбль, який королева вдягала на честь свого 25-річчя на троні у червні 1977 року. Він складається із шифонової сукні з плісированою спідницею, крепового літнього пальта і капелюшка-пігулки з цілим гроном рожевих тюльпанів.

[ + – ] Королева у день Срібного ювілею Фото: Royal Collection Trust

Ансамбль був створений королівським модельєром сером Гарді Емісом, а капелюшок — модисткою Сімон Мірман.

Фото: Royal Collection Trust

Також уперше за довгий час буде показана сукня, яку королева одягала на свою коронацію у 1953 році. Її створив королівський модельєр сер Норман Гартнелл, який одягав усіх жінок королівської сім'ї.

Фото: Royal Collection Trust

А відомий фотограф Сесіл Бітон зробив серію фотопортретів юної королеви, на основі яких потім було надруковано марки. Один з його знімків пізніше став офіційним портретом королеви, який прикрашав посольства Великобританії по всьому світу.

[ + – ] Королева Єлизавета, коронаційний портрет Фото: Royal Collection Trust

Серед експонатів буде й улюблена тіара королеви. Так звана, "бабусина тіара". Цей діамантовий убір був подарований Єлизаветі її бабусею, королевою Марією Текською, яка зібрала дивовижну колекцію коштовностей, на її весілля з принцом Філіпом у 1947 році.

Єлизавета любить цю тіару й одягала її частіше за інших. А ще її копіювали нескінченну кількість разів. Навіть зараз можна придбати копію "бабусиної тіари" із кристалів і білого металу.

[ + – ] Єлизавета в "бабусиній тіарі" Фото: Royal Collection Trust

Нагадаємо, 6 лютого 2022 року виповниться 70 років із того моменту, як Єлизавета зійшла на престол. Великобританія святкуватиме Платиновий ювілей чотири дні, а вже зараз можна придбати подарунки у пурпуровій гамі, створені спеціально до ювілею.