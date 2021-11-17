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Викторию Бекхэм заметили в Лондоне в стильном джемпере и кроссовках (фото)

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Виктория Бекхэм
Фото: Getty Images | Виктория Бекхэм

47-летняя модель, певица и дизайнер не сдает модных позиций

Виктория Бекхэм прошлась по Лондону во вторник и была поймана местными папарацци. Звезда выбрала сочетание осенних цветов в своем джемпере: черный, коричневый и красный. Также на ней были модные подвернутые джинсы stonewash. Виктория заменила свои любимые туфли на каблуке на классические белые кроссовки. В руках она держала темно-синюю сумочку. Об этом сообщает Daily Mail. Таким образом модель, в очередной раз доказала, что выглядеть уверенно и трендово можно и в кэжуал стиле.

Виктория Бекхэм 2021
Виктория Бекхэм на прогулке в Лондоне. Фото: Daily Mail.

Напомним, что Виктория Бекхэм в свое время до 2007 года являлась участницей группы Spice Girl. А недавно в СМИ просочилась информация, что Spice Girls ведут конфиденциальные переговоры по мировому турне в 2023 году. Такая идея пришла им в голову после успеха их концертов на стадионе в Великобритании в 2019 году. "Все они очень взволнованы и надеются дать своим поклонникам тур в 2023 году более масштабный, чем в 2019 году", — отметил инсайдер The Sun.

Мелани Браун, Эмма Бантон и Джерри Холливелл были замечены в отеле Mandeville в Лондоне в пятницу. Как известно, Мелани Чисхолм присоединилась к ним через Zoom из Лос-Анджелеса, поскольку эта четвёрка продолжает убеждать Викторию Бекхэм появиться хоть на одном из шоу.

Виктория Бекхэм

Группа гастролировала по Великобритании два года назад без Виктории после того, как она решила не участвовать в Spice Girl. "Я лучше сосредоточусь на своей семье и компании", — отмечала Виктория Бекхэм. Сообщается, что мама четырех детей также отказалась записать видео для онлайн игры вместе с бывшими участниками группы.

Напомним, ранее жена футболиста Дэвида Бекхэма показала самое модное трикотажное платье сезона. Она уже не в первый раз задает модные тренды.

Также мы сообщали, как Виктория Бекхэм появилась на шоу Good Morning America и поразила аудиторию своим экстравагантным образом и результатами пластики.