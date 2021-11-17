Викторию Бекхэм заметили в Лондоне в стильном джемпере и кроссовках (фото)

47-летняя модель, певица и дизайнер не сдает модных позиций

Виктория Бекхэм прошлась по Лондону во вторник и была поймана местными папарацци. Звезда выбрала сочетание осенних цветов в своем джемпере: черный, коричневый и красный. Также на ней были модные подвернутые джинсы stonewash. Виктория заменила свои любимые туфли на каблуке на классические белые кроссовки. В руках она держала темно-синюю сумочку. Об этом сообщает Daily Mail. Таким образом модель, в очередной раз доказала, что выглядеть уверенно и трендово можно и в кэжуал стиле.

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[ + – ] Виктория Бекхэм на прогулке в Лондоне. Фото: Daily Mail.

Напомним, что Виктория Бекхэм в свое время до 2007 года являлась участницей группы Spice Girl. А недавно в СМИ просочилась информация, что Spice Girls ведут конфиденциальные переговоры по мировому турне в 2023 году. Такая идея пришла им в голову после успеха их концертов на стадионе в Великобритании в 2019 году. "Все они очень взволнованы и надеются дать своим поклонникам тур в 2023 году более масштабный, чем в 2019 году", — отметил инсайдер The Sun.

Мелани Браун, Эмма Бантон и Джерри Холливелл были замечены в отеле Mandeville в Лондоне в пятницу. Как известно, Мелани Чисхолм присоединилась к ним через Zoom из Лос-Анджелеса, поскольку эта четвёрка продолжает убеждать Викторию Бекхэм появиться хоть на одном из шоу.

[ + – ] Виктория Бекхэм

Группа гастролировала по Великобритании два года назад без Виктории после того, как она решила не участвовать в Spice Girl. "Я лучше сосредоточусь на своей семье и компании", — отмечала Виктория Бекхэм. Сообщается, что мама четырех детей также отказалась записать видео для онлайн игры вместе с бывшими участниками группы.

Напомним, ранее жена футболиста Дэвида Бекхэма показала самое модное трикотажное платье сезона. Она уже не в первый раз задает модные тренды.

Также мы сообщали, как Виктория Бекхэм появилась на шоу Good Morning America и поразила аудиторию своим экстравагантным образом и результатами пластики.