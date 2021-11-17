Вікторію Бекхем помітили в Лондоні у стильному джемпері та кросівках (фото)

47-річна модель, співачка та дизайнерка не здає модних позицій

Вікторія Бекхем пройшлася по Лондону у вівторок і була впіймана місцевими папараці. Зірка обрала поєднання осінніх кольорів у своєму джемпері: чорний, коричневий та червоний. Також на ній були модні підвернуті джинси stonewash. Вікторія замінила свої фірмові туфлі на підборах на класичні білі кросівки. У руках вона тримала темно-синю сумочку. Про це повідомляє Daily Mail. Таким чином модель довела, що виглядати впевнено можна і в кежуал стилі.

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[ + – ] Вікторія Бекхем на прогулянці в Лондоні. Фото: Daily Mail.

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем свого часу до 2007 року була учасницею групи Spice Girl. А нещодавно у ЗМІ просочилася інформація, що Spice Girls ведуть конфіденційні переговори щодо світового турне у 2023 році. Така ідея спала їм на думку після успіху їхніх концертів на стадіоні у Великобританії в 2019 році. "Усі вони дуже схвильовані і сподіваються дати своїм шанувальникам тур у 2023 році більший і кращий, ніж у 2019 році", — зазначив інсайдер The Sun.

Мелані Браун, Емма Бантон і Джері Холлівелл були помічені в готелі Mandeville в Лондоні в п'ятницю. Як повідомляється, Мелані Чісхолм приєдналася до них через Zoom з Лос-Анджелеса, оскільки ця четвірка продовжує переконувати Вікторію Бекхем з’явитися на одному із шоу.

[ + – ] Вікторія Бекхем

Гурт гастролював по Великобританії два роки тому без дизайнерки Вікторії Бекхем після того, як вона вирішила не брати участі в Spice Girl. "Я краще зосереджуся на своїй сім'ї та компанії", — зазначала Вікторія Бекхем. Повідомляється, що мама чотирьох дітей також відмовилася від "записати фрагменти перед камерою" для онлайн-гри разом з колишніми учасниками групи.

Нагадаємо, раніше дружина футболіста Девіда Бекхема показала наймодніше трикотажне плаття сезону. Вона вже не вперше задає модні тренди.

Також ми повідомляли, як Вікторія Бекхем з'явилася на шоу Good Morning America та вразила аудиторію своїм екстравагантним образом та результатами пластики.