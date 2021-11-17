На Квентина Тарантино подали в суд из-за нелегальной продажи сценария "Криминального чтива"
58-летний режиссер продавал вырезанные сцены из сценария культового фильма в виде NFT
Киностудия Miramax планирует судиться с Квентином Тарантино. Они требуют, чтобы режиссер перестал продавать части сценария, которые не были включены в основные съемки фильма "Криминальное чтиво". Об этом пишет Hollywood Reporter.
Предварительно режиссер культовой картины создал сайт, где собирался продавать эти вырезанные части сценария в виде NFT-токенов. Представители киностудии утверждают, что таким образом Квентин Тарантино нарушает право на интеллектуальную собственность.
"Оставленные без контроля действия Тарантино могут ввести в заблуждение, что в этой затее участвует и киностудия. И это может заставить других поверить, что у них также есть права на проведение подобных операций. В то время как права на картину принадлежат только Miramax", – заявили представители кинокомпании.
Стоит отметить, что до суда Miramax пыталась решить проблему мирно и обратилась напрямую к режиссеру, однако, как уже стало известно, без суда не обойтись. Поскольку юристы Квентина Тарантино считают, что у их клиента такое же интеллектуальное право, как и у киностудии.
Согласно копии контракта, Тарантино с Miramax на "Криминальное чтиво", режиссер сохранил некоторые права на фильм, в частности "альбом саундтреков, издание музыки, живые выступления, печатные публикации (включая публикацию сценария, "изготовление" книг, комиксы и новеллы, аудио и электронные форматы), интерактивные медиа, права на продолжение и римейк театральных и телевизионных фильмов, права на телевизионные сериалы и вспомогательные фильмы.
NFT-токены (невзаимозаменяемые токены) стали популярным товаром в Голливуде. ViacomCBS, являющаяся контрольным акционером Miramax, недавно объявила о соглашении с компанией NFT Recur о создании NFT на основе ее интеллектуальной собственности, а Warner Bros. и Nifty's запускают проект аватара NFT на основе франшизы фильмов Matrix.
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