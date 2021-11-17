На Квентіна Тарантіно подали до суду через нелегальний продаж сценарію "Кримінального чтива"

58-річний режисер продавав вирізані сцени зі сценарію культового фільму у вигляді NFT

Кіностудія Miramax планує судитися з режисером Квентіном Тарантіно. Вони вимагають, аби той перестав продавати частини сценарію, які не були включені в основні зйомки фільму "Кримінальне чтиво". Про це пише Hollywood Reporter.

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Попередньо режисер культової картини створив сайт, де мав намір продавати ці вирізані частини сценарію у вигляді NFT-токенів. Представники кіностудії стверджують, що таким чином Квентін Тарантіно порушує право на інтелектуальну власність.

"Залишені без контролю дії Тарантіно можуть ввести в оману, що в цій затії бере участь і кіностудія. І це може змусити інших повірити, що в них також є права на проведення схожих операцій. У той час коли права на картину належать тільки Miramax", — заявили представники кінокомпанії.

Варто зазначити, що до суду Miramax намагалася вирішити проблему мирно і звернулася до режисера напряму, проте, як уже стало зрозуміло, без суду не обійтися. Оскільки юристи Квентіна Тарантіно вважають, що їхній клієнт має таке ж інтелектуальне право, як і кіностудія.

[ + – ] Кадри з культового фільму

Згідно з копією контракту Тарантіно з Miramax на "Кримінальне чтиво", режисер зберіг деякі права на фільм, зокрема "альбом саундтреків, видання музики, живі виступи, друковані публікації (включаючи публікацію сценарію, "виготовлення" книг, комікси та новели, аудіо та електронні формати), інтерактивні медіа, права на продовження та римейк театральних і телевізійних фільмів, права на телевізійні серіали та допоміжні фільми".

NFT-токени (невзаємозамінні токени) стали популярним товаром у Голлівуді. ViacomCBS, яка є контрольним акціонером Miramax, нещодавно оголосила про угоду з компанією NFT Recur щодо створення NFT на основі її інтелектуальної власності, а Warner Bros. та Nifty’s запускають проєкт аватара NFT на основі франшизи фільмів Matrix.

Раніше ми розповідали про найстрашніший секрет головної акторки "Кримінального чтива" Уми Турман. Вона розкрила деталі свого досвіду підліткового аборту.

Нагадаємо, Квентін Тарантіно розповів про помсту своїй матері, яка не вірила в успіх свого сина.