Принцессы Беатрис и Евгения посетили званый ужин в Лондоне

Принцесса Евгения приехала на ужин одна, а ее сестру Беатрис сопровождал муж, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли Моцци

Внучки британской королевы принцесса Евгения и принцесса Беатрис совершили совместный выход в свет, посетив званый ужин, устроенный женой Джеймса Бланта Софией в Лондоне, сообщает Daily Mail.

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Миссис Блант собрала гостей по случаю запуска линии веганских кроссовок Loci в помощь Blue Marine Foundation.

Принцессу Беатрис, родившую в конце сентября дочь Сиенну, на мероприятии сопровождал муж Эдо Мапелли Моцци.

[ + – ] Cестры нечасто появляются вместе на светских мероприятиях из-за занятости с детьми Фото: Getty Images

Обе сестры выглядели очень стильно, подобрав наряды к месту. Евгения, ставшая мамой в феврале этого года, была в черном платье с длинными рукавами и такого же цвета кожаных сапогах. Помимо красивого обручального и помолвочного колец, она свела к минимуму количество украшений, дополнив образ лишь парой золотых серег-колец.

Беатрис блистала в яркой светло-коричневой атласной юбке, которую она сочетала с черным топом с v-образным вырезом, пиджаком и обувью на высоком каблуке. Она сделала укладку, и ее волосы каскадом ниспадали на плечи, а макияж был естественным, но гламурным, акцентом на глаза.

Муж Беатрис выбрал для ужина темно-синий костюм, накинув пиджак на синий джемпер и белую рубашку.

Обе сестры были в приподнятом настроении и общались с хозяевами вечера – Софией и ее супругом.

[ + – ] Принцессы Евгения и Беатрис с хозяевами вечера Софией и Джеймсом Блантами

После рождения детей Беатрис и Евгения редко появляются вместе на мероприятиях из-за родительских забот, поэтому каждый их совместный выход вызывает повышенное внимание прессы.

Напомним, недавно принцесса Евгения посетила дискуссию на тему экологии на саммите COP26, организованную дизайнером Габриэлой Херст, любимым модельером монаршей семьи и креативным директором Chloé. Член королевской семьи продемонстрировала на мероприятии стильный осенний образ, выбрав трикотажное платье-миди Seymore А-силуэта от Gabriela Hearst за 990 фунтов стерлингов ($1330).