Принцеси Беатріс та Євгенія відвідали звану вечерю в Лондоні

Принцеса Євгенія приїхала на вечерю сама, а її сестру Беатріс супроводжував чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапеллі Моцці

Внучки британської королеви принцеса Євгенія і принцеса Беатріс здійснили спільний вихід у світ, відвідавши звану вечерю, влаштовану дружиною Джеймса Бланта Софією в Лондоні, повідомляє Daily Mail.

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Місіс Блант зібрала гостей з нагоди запуску лінії веганських кросівок Loci на допомогу Blue Marine Foundation.

Принцесу Беатріс, яка народила наприкінці вересня доньку Сієнну, на заході супроводжував чоловік Едо Мапеллі Моцці.

[ + – ] Сестри нечасто з'являються разом на світських заходах через зайнятість із дітьми Фото: Getty Images

Обидві сестри виглядали дуже стильно, підібравши вбрання до місця. Євгенія, яка стала мамою у лютому цього року, була в чорній сукні з довгими рукавами та такого ж кольору шкіряних чоботях. Крім красивої обручки та заручних каблучок, вона звела до мінімуму кількість прикрас, доповнивши образ лише парою золотих сережок-кілець.

Беатріс блищала в яскравій світло-коричневій атласній спідниці, яку вона поєднувала з чорним топом з v-подібним вирізом, піджаком та взуттям на високих підборах. Вона зробила укладку, і її волосся каскадом спадало на плечі, а макіяж був природним, але гламурним, з акцентом на очі.

Чоловік Беатріс вибрав для вечері темно-синій костюм, накинувши піджак на синій джемпер та білу сорочку.

Обидві сестри були в піднесеному настрої та спілкувалися з господарями вечора – Софією та її чоловіком.

[ + – ] Принцеси Євгенія та Беатріс із господарями вечора Софією та Джеймсом Блантами

Після народження дітей Беатріс та Євгенія рідко з'являються разом на заходах через батьківські турботи, тому кожен їхній спільний вихід викликає підвищену увагу преси.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Євгенія відвідала дискусію на тему екології на саміті COP26, організовану дизайнером Габріелою Херст, улюбленим модельєром монаршої родини та креативним директором Chloé. Членкиня королівської сім'ї продемонструвала на заході стильний осінній образ, вибравши трикотажну сукню-міді Seymore А-силуету від Gabriela Hearst за 990 фунтів стерлінгів ($1330).