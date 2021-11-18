Кейт Миддлтон перепутали со звездой реалити-шоу

В реальной жизни Джорджия и Кэтрин совершенно не похожи, но когда австралийка надела шляпу и очки, фанаты Кейт Миддлтон перепутали ее с герцогиней.

33-летння звезда австралийского шоу "Холостячка" Джорджия Лав внезапно оказалась в центре внимания таблоидов после того, как фанаты британской королевской семьи перепутали ее с герцогиней Кембриджской. В сториз своего Instagram Джорджия поделилась скриншотом королевской фан-страницы Kate Middleton Queen, на которой использовалось ее изображение и утверждалось, что это – 39-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин.

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На снимке – Джорджия с длинными темными локонами, спадающими на плечи, в черной шляпе с гибкими полями, солнцезащитных очках, кожаной куртке и серьгах с жемчугом.

"Уточняю, что да, это я, но нет, к сожалению, я не герцогиня Кембриджская", – написала девушка.

[ + – ] Джорджия Лав

Джорджия прославилась на шоу "Холостячка" (The Bachelorette Australia) в 2016 году, где она влюбилась в 40-летнего водопроводчика Ли Эллиотта, ставшего ее супругом в марте прошлого года на живописной винодельне Frogmore Creek в Тасмании. После свадьбы пара купила дом в Мельбурне.

[ + – ] Джорджия на шоу "Холостячка"

[ + – ] Свадьба Джорджии и Ли

Фан-страница, о которой упоминала Джорджия, насчитывает более тысяч подписчиков и полностью посвящена герцогине Кембриджской и ее модным выходам. В публикации, где австралийка увидела свое фото, речь шла о шляпах, которые Кейт Миддлтон выбирает для появления на публике.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон появилась на публике в черной шляпе с заниженными полями от Tiffany. Образ дополняло черное приталенное пальто в стиле милитари черного цвета с белым воротником, красными эполетами и серебряными пуговицами от дизайнера Alexander McQueen.