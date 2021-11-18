Фанати королівської родини переплутали Кейт Міддлтон із зіркою австралійської "Холостячки"

У реальному житті Джорджія та Кетрін зовсім не схожі, але коли австралійка одягла капелюх та окуляри, фанати Кейт Міддлтон переплутали її з герцогинею.

33-річна зірка австралійського шоу "Холостячка" Джорджія Лав раптово опинилася в центрі уваги таблоїдів після того, як фанати британської королівської родини переплутали її з герцогинею Кембриджською. У сторіз свого Instagram Джорджія поділилася скріншотом королівської фан-сторінки Kate Middleton Queen, на якій використовувалося її зображення і стверджувалося, що це – 39-річна герцогиня Кембриджська Кетрін.

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На знімку – Джорджія з довгими темними локонами, що спадають на плечі, у чорному капелюсі з гнучкими крисами, сонцезахисних окулярах, шкіряній куртці та сережках із перлами.

"Уточнюю, що так, це я, але ні, на жаль, я не герцогиня Кембриджська", – написала дівчина.

[ + – ] Джорджія Лав

Джорджія прославилася на шоу "Холостячка" (The Bachelorette Australia) у 2016 році, де вона закохалася у 40-річного водопровідника Лі Елліотта, який став її чоловіком у березні минулого року на мальовничій виноробні Frogmore Creek у Тасманії. Після весілля пара придбала будинок у Мельбурні.

[ + – ] Джорджія на шоу "Холостячка"

[ + – ] Весілля Джорджії та Лі

Фан-сторінка, про яку згадувала Джорджія, налічує понад тисячу підписників і повністю присвячена герцогині Кембриджській та її модним виходам. У публікації, де австралійка побачила своє фото, йшлося про капелюхи, які Кейт Міддлтон обирає для появи на публіці.

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в чорному капелюсі із заниженими крисами від Tiffany. Образ доповнювало чорне приталене пальто у стилі мілітарі чорного кольору з білим коміром, червоними еполетами та срібними ґудзиками від дизайнера Alexander McQueen.