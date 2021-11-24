Кара Делевинь снялась в фотосессии для ювелирной кампании Dior

Супермодель позирует в роскошных образах и украшениях от Dior.

29-летняя модель и актриса Кара Делевинь снялась в фотосессии для новой ювелирной кампании Dior Joaillerie. Она продемонстрировала свой силуэт в интересных и стильных образах: черно-белый бюстгальтер, бомбер, яркие платки, изысканные бусы, серьги и браслеты от бренда. Также модель позировала в образе total black: черном костюме и вуале на лице с множеством нежных золотых подвесок.

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Следует напомнить, что Кара стала лицом и постоянным амбассадором Dior Joaillerie в 2019 году, пишет Daily Mail.

Среди коллекции Dior Joaillerie есть капсула колье из желтого золота, ассоциированного с малахитом или перламутром, а также версии из розового золота с опалом или ониксом, а также потрясающий медальон из белого золота с бриллиантами.

[ + – ] Кара Делевинь в одной из рекламных кампаний Dior Joaillerie

Кроме того, два набора – один из розового золота, бриллиантов и перламутра, а другой – из белого золота с бриллиантами и ониксом – можно смешивать и комбинировать с другими творениями ювелирного дома.

Напомним, ранее Кара Делевинь открыла дверь своего нового дома в Лос-Анджелес и показала, что там есть голова Дэвида Бови и тоннель в виде вагины. На уникальный интерьер, по словам звезды, ее вдохновило чаепитие Сумасшедшего Шляпника в "Алисе в стране чудес" и мир современной моды.

Ранее мы сообщали, что Кара Делевинь посетила CFDA Fashion Awards вместе с другими знаменитостями.