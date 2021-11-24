Кара Делевінь знялася у фотосесії для ювелірної кампанії Dior Joaillerie

Супермодель позує в розкішних образах та прикрасах від Dior

29-річна модель та акторка Кара Делевінь знялася у фотосесії для нової ювелірної кампанії Dior Joaillerie. Вона продемонструвала свою чудову фігуру в цікавих та стильних образах: чорно-білий бюстгальтер, бомбер, яскраві хустки, вишукане намисто, сережки та браслети від бренду. Також модель позувала в образі total black: чорному костюмі та вуалі на обличчі з безліччю ніжних золотих підвісок.

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Варто нагадати, що Кара стала амбасадором Dior Joaillerie у 2019 році, пише Daily Mail.

Серед колекції Dior Joaillerie є капсула кольє з жовтого золота, асоційованого з малахітом або перламутром, а також версії з рожевого золота з опалом або оніксом, а також приголомшливий медальйон з білого золота з діамантами.

[ + – ] Кара Делевінь в одній з рекламних кампаній Dior Joaillerie

Крім того, два набори – один виготовлений з рожевого золота, діамантів та перламутру, а інший – з білого золота з діамантами та оніксом – можна змішувати та поєднувати з іншими творіннями.

Нагадаємо, раніше Кара Делевінь відкрила двері свого нового будинку в Лос-Анджелесі і показала, що там є голова Девіда Бові й тунель у вигляді вагіни. На унікальний інтерʼєр, за словами зірки, її надихнуло чаювання Божевільного Капелюшника в "Алісі в країні чудес" та світ моди.

Раніше ми повідомляли, що Кара Делевінь відвідала CFDA Fashion Awards разом з іншими знаменитостями.