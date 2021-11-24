Солиста Måneskin заподозрили в подражании Валерию Леонтьеву

В свое время Валерий Леонтьев, начавший карьеру певца в 1972 году, сам создавал и шил для себя сценические костюмы. Спустя полвека они, как оказывается, не потеряли своей актуальности.

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид часто эпатирует публику своими нарядами, выделяясь среди других членов коллектива и приковывая к себе внимание СМИ.

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Один из последних выходов артиста, когда он появился на европейской премии в чулках, ботфортах и поясом со стразами на причинном месте, заставил многих блогеров задуматься о том, кто же вдохновляет стилиста музыканта или самого Дамиано на подобные фэшн-провокации. Так, блогер с ником Непринцесса в своем телеграмм-канале наглядно показала, что немало образов итальянца подозрительно точно перекликаются с нарядами, в которых советский и российский певец Валерий Леонтьев шокировал консервативную публику еще несколько десятилетий назад.

Вязанное белое боди Дамиано с открытой грудью перекликается с белым костюмом из полос, в котором выступал в свое время "вечный Казанова" российской эстрады.

[ + – ] Дамиано Давид и Валерий Леонтьев Фото: t.me/im_not_a_princess

Кстати, тут же напрашивается еще одна аналогия – кожаные то ли трусы, то ли пояс. Если у Дамиано они были в стразах, то у Ленотьева – просто из черной кожи.

[ + – ] Дамиано на премии EMA выглядел весьма вызывающе

Другие образы, предоставленные блогером, не менее впечатляют в плане сходства нарядов итальянца и его российского коллеги. Разница только в том, что Леонтьев большинство своих костюмов придумал и пошил сам, поскольку еще в школе он прекрасно рисовал, шил и вышивал, а когда начал свою артистическую карьеру, то одевал не только себя, но и членов своего коллектива.

За свои смелые по тем временам костюмы Леонтьев не раз поддавался критике, однако именно они и сделали артиста одним из самых заметных исполнителей СССР.

Напомним, Дамиано Давид опубликовал в соцсети фотографию, на которой позирует абсолютно без одежды.