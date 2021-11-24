Соліста Måneskin запідозрили в наслідуванні Валерія Леонтьєва

Свого часу Валерій Леонтьєв, який розпочав кар'єру співака в 1972 році, сам створював і шив для себе сценічні костюми. Через пів століття вони, як виявляється, не втратили своєї актуальності.

Соліст італійської групи Måneskin Дам'яно Давід часто епатує публіку своїми вбраннями, виділяючись серед інших членів колективу та приковуючи до себе увагу ЗМІ.

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Один з останніх виходів артиста, коли він з'явився на європейській премії в панчохах, ботфортах і поясом зі стразами на причинному місці, змусив багатьох блогерів задуматися про те, хто надихає стиліста музиканта чи самого Дам'яно на подібні фешн-провокації. Так, блогерка з ніком Непринцеса у своєму телеграм-каналі наочно показала, що чимало образів італійця підозріло точно перегукуються з вбраннями, у яких радянський та російський співак Валерій Леонтьєв шокував консервативну публіку ще кілька десятиліть тому.

В'язане біле боді Дам'яно з відкритими грудьми перегукується з білим костюмом зі смужок, у якому виступав свого часу "вічний Казанова" російської естради.

[ + – ] Дам'яно Давід та Валерій Леонтьєв Фото: t.me/im_not_a_princess

До речі, тут же напрошується ще одна аналогія – то шкіряні труси чи пояс. Якщо в Дам'яно вони були в стразах, то в Леонтьєва просто з чорної шкіри.

[ + – ] Дам'яно на премії EMA виглядав дуже зухвало

Інші образи, наведені блогеркою, не менш вражають у плані подібності нарядів італійця та його російського колеги. Різниця тільки в тому, що Леонтьєв більшість своїх костюмів придумав і пошив сам, оскільки ще в школі він чудово малював, шив і вишивав, а коли розпочав свою артистичну кар'єру, то одягав не лише себе, а й членів свого колективу.

За свої сміливі на той час костюми Леонтьєв неодноразово піддавався критиці, проте саме вони й зробили артиста одним із найпомітніших виконавців СРСР.

Нагадаємо, Дам'яно Давід опублікував у соцмережі фотографію, на якій позує абсолютно без одягу.