Камила Кабельо вышла в свет впервые после расставания с бойфрендом (фото)

Певица выглядела немного подавленно

Недавно в СМИ прокатилась волна новостей о расставании 24-летней певицы Камилы Кабельо и 23-летнего канадского певца Шона Мендеса. Хотя незадолго до этой новости они публиковали совместными фото в соцсетях, вместе отметили Хэллоуин и позировали на красной дорожке бала Met Gala.

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Звезды были вместе два года. Однако СМИ называли их "самой негармоничной парой знаменитостей".

Камилу заметили по дороге в магазин в Лос-Анджелесе. На ней было длинное ярко-красное платье и черные босоножки на плоской подошве. Судя по фото, у Камилы не очень веселый период в жизни и расставание с любимым нанесло ей весомый удар.

[ + – ] Камила Кабельо в Лос-Анджелесе.

О расставании сообщил сам Мендес в своем Instagram. "Господа, мы решили закончить наши романтические отношения, но наша любовь друг к другу, как к людям сильнее, чем что-либо. Мы начали наши отношения как друзья и будем продолжать быть лучшими друзьями. Мы ценим вашу поддержку с самого начала и двигаемся вперед. Камила и Шон", — написал он.

[ + – ] Камила Кабельо и Шон Мендес празднуют Хэллоуин 2021

Однако позже инсайдер, близкий к паре, отметил, что их "отношения в последнее время сильно испортились". "Это не были отношения, которые могут двигаться вперед. Похоже, романтика просто исчезла", — сообщил источник.

Напомним, накануне СМИ узнали, что модель Кайя Гербер разошлась со своим бойфрендом Джейкобом Элорди после больше года отношений.