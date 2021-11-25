Каміла Кабельйо вийшла у світ вперше після розставання з бойфрендом (фото)
Співачка мала трохи пригнічений вигляд
Нещодавно в ЗМІ прокотилася хвиля новин про розставання 24-річної співачки Каміли Кабельйо та 23-річного канадського співака Шона Мендеса. Хоча незадовго до цієї новини вони постили спільні фото в соцмережах, разом відзначили Геловін і позували на червоній доріжці Met Gala.
Зірки були разом два роки. Проте ЗМІ називали їх "найнегармонійнішою парою знаменитостей".
Камілу помітили по дорозі в магазин у Лос-Анджелесі. На ній було довге яскраво-червоне плаття і чорні босоніжки на плоскій підошві. Судячи з фото, у Каміли не дуже веселий період у житті і розставання з коханим завдало їй удару.
Про розлучення повідомив сам Мендес у своєму Instagram. "Панове, ми вирішили закінчити наші романтичні стосунки, але наша любов одне до одного, як до людей сильніша, ніж будь-що. Ми почали наші відносини як друзі і продовжуватимемо бути кращими друзями. Ми цінуємо вашу підтримку із самого початку та рухаємося вперед. Каміла та Шон", — написав він.
Проте пізніше інсайдер, близький до пари, зазначив, що їхні "відносини останнім часом сильно зіпсувалися". "Це не були стосунки, які можуть рухатися вперед. Схоже, романтика просто зникла", — повідомило джерело.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ дізналися, що модель Кайя Гербер розійшлася зі своїм бойфрендом Джейкобом Елорді після понад року стосунків.