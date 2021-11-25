Каміла Кабельйо вийшла у світ вперше після розставання з бойфрендом (фото)

Співачка мала трохи пригнічений вигляд

Нещодавно в ЗМІ прокотилася хвиля новин про розставання 24-річної співачки Каміли Кабельйо та 23-річного канадського співака Шона Мендеса. Хоча незадовго до цієї новини вони постили спільні фото в соцмережах, разом відзначили Геловін і позували на червоній доріжці Met Gala.

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Зірки були разом два роки. Проте ЗМІ називали їх "найнегармонійнішою парою знаменитостей".

Камілу помітили по дорозі в магазин у Лос-Анджелесі. На ній було довге яскраво-червоне плаття і чорні босоніжки на плоскій підошві. Судячи з фото, у Каміли не дуже веселий період у житті і розставання з коханим завдало їй удару.

[ + – ] Каміла Кабельйо в Лос-Анджелесі

Про розлучення повідомив сам Мендес у своєму Instagram. "Панове, ми вирішили закінчити наші романтичні стосунки, але наша любов одне до одного, як до людей сильніша, ніж будь-що. Ми почали наші відносини як друзі і продовжуватимемо бути кращими друзями. Ми цінуємо вашу підтримку із самого початку та рухаємося вперед. Каміла та Шон", — написав він.

[ + – ] Каміла Кабельйо та Шон Мендес святкують Геловін 2021

Проте пізніше інсайдер, близький до пари, зазначив, що їхні "відносини останнім часом сильно зіпсувалися". "Це не були стосунки, які можуть рухатися вперед. Схоже, романтика просто зникла", — повідомило джерело.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ дізналися, що модель Кайя Гербер розійшлася зі своїм бойфрендом Джейкобом Елорді після понад року стосунків.