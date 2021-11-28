Экс-первая леди США Мелания Трамп вышла в свет в изумрудном платье

В последнее время экс-первая леди США нечасто появляется на публике

Мелания Трамп вместе со своим мужем, 45-м президентом Соединенных Штатов, 75-летним Дональдом Трампом появилась на гала-вечере в резиденции в Мар-а-Лаго. На 51-летней экс-первой леди США было строгое изумрудное платье-миди и бежевые туфли-лодочки. Волосы Мелания уложила привычным для нее способом — легкие локоны.

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[ + – ] Мелания Трамп демонстрирует элегантный образ

Следует напомнить, что раньше ходили слухи о проблемах в браке Мелании и Дональда Трампа. Некоторые предполагали, что сразу после окончания каденции президента США бывшая фотомодель его покинет, ведь она часто демонстрировала на публике свое недовольство, не подавала руку мужу и всячески пыталась избегать его. Однако на этом мероприятии они появились вместе и смотрелись счастливо и гармонично. Они держались за руки и танцевали медленный танец. Судя по всему, у супругов все хорошо и без президентского кресла.

[ + – ] Мелания и Дональд Трамп на гала-вечере

Напомним, что стало известно, почему Меланию называли "Рапунцель" в секретной службе США. О закулисье Белого дома эпохи Трампа и тайнах первой леди рассказала в своей новой книге Стефани Гришем, бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа.

Раньше мы рассказывали, куда исчезла бывшая первая леди Соединенных Штатов после окончания каденции мужа.