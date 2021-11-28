Експерша леді США Меланія Трамп вийшла у світ у смарагдовій сукні

Останнім часом експерша леді США нечасто з'являється на публіці

Меланія Трамп разом зі своїм чоловіком, 45-м президентом Сполучених Штатів, 75-річним Дональдом Трампом з'явилася на гала-вечорі в резиденції в Мар-а-Лаго. На 51-річній експершій леді США було строге смарагдове плаття-міді та бежеві туфлі-човники. Волосся Меланія уклала у звичний для неї спосіб, а саме легкі локони.

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[ + – ] Меланія Трамп демонструє елегантний образ

Варто нагадати, що раніше ходили чутки про проблеми в шлюбі Меланії та Дональда Трампа. Деякі припускали, що відразу після закінчення каденції президента США колишня фотомодель його покине, адже часто демонструвала на публіці своє незадоволення, не подавала руку чоловікові та всіляко намагалася уникати його. Проте на цьому заході вони з'явилися разом та доволі щасливо і гармонійно виглядали, трималися за руки та танцювали повільний танець. Судячи з усього, у подружжя все добре і без президентського крісла.

[ + – ] Меланія та Дональд Трамп на гала-вечорі

Нагадаємо, що стало відомо, чому Меланію називали "Рапунцель" у секретній службі США. Про залаштунки Білого дому епохи Трампа і таємниці експершої леді розповіла у своїй новій книзі Стефані Грішем, колишня прессекретарка Дональда Трампа.

Раніше ми розповідали, куди зникла колишня перша леді Сполучених Штатів після закінчення каденції чоловіка.