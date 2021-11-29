Чтобы котик не скучал. Японцы придумали толстовку для геймеров-кошатников

Толстовка является обновленным вариантом толстовки Meowgaroo, разработанной несколько лет назад, и стоит $70.

Толстовка для геймеров с капюшоном и специальным карманом для кошек появилась в Японии. Эта вещь позволяет заядлым любителям компьютерных игр параллельно с очередным "баттлом" уделить достаточно времени своему любимцу, который требует внимания, пишет портал Sоra News 24. Она позволяет сделать так, что кот не будет лезть на клавиатуру и расхаживать перед монитором, вместо этого поудобнее устроившись на животе у хозяина.

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Японские бренды Bauhutte и Unihabitat, которые специализируются на товарах для геймеров и владельцев домашних животных, объединились, чтобы представить толстовку для игр с кошками под названием Meowgaroo Hoodie 2.

Это обновление оригинальной толстовки Meowgaroo, созданной Unihabitat некоторое время назад, однако с рядом улучшений, основанных на отзывах и пожеланиях клиентов, а также философии Bauhutte, ориентированной на геймеров. Как и предыдущий вариант, этот имеет капюшон с забавными кошачьими ушами, но может похвастаться куда более интересным местом для кошки.

[ + – ] Новая толстовка для кошатников и ее прототип пятилетней давности Фото: Bauhutte

Карман-сумка имеет более четкую форму и дополнительную внутреннюю подушку, на которой коту будет удобно лежать, двойную молнию и ребристые манжеты для дополнительного тепла.

Среди других улучшений – перемещение затяжки на шнурке за пределы кармана, чтобы кошка не могла его достать. Кроме того, толстовка Meowgaroo Hoodie 2 сохранила свою съемную подкладку в кармане, которую будет легко очистить от шерсти и постирать.

Идея толстовки с капюшоном для игр с кошками возникла, когда бренд Bauhutte провел опрос геймеров и обнаружил, что среди респондентов, владеющих домашними животными, у 51,3% есть кошки. Стоит такая вещь $70.

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