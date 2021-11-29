Щоб котик не нудьгував. Японці придумали толстовку для геймерів-кошатників

Толстовка є оновленим варіантом толстовки Meowgaroo, розробленої кілька років тому, і коштує $70.

Толстовка для геймерів із капюшоном і спеціальною кишенею для кішок з'явилася в Японії. Ця річ дозволяє затятим любителям комп'ютерних ігор паралельно з черговим "батлом" приділити достатньо часу своєму улюбленцю, який вимагає уваги, пише портал Sоra News 24. Вона дозволяє зробити так, що кіт не лізтиме на клавіатуру та не ходитиме перед монітором, натомість зручніше влаштувавшись на животі в господаря.

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Японські бренди Bauhutte та Unihabitat, які спеціалізуються на товарах для геймерів і власників домашніх тварин, об'єдналися, щоб представити толстовку для ігор із кішками під назвою Meowgaroo Hoodie 2.

Це оновлення оригінальної толстовки Meowgaroo, створеної Unihabitat деякий час тому, проте з низкою покращень, заснованих на відгуках і побажаннях клієнтів, а також філософії Bauhutte, орієнтованої на геймерів. Як і попередній варіант, цей має каптур із веселими котячими вухами, але може похвалитися куди цікавішим місцем для кішки.

[ + – ] Нова толстовка для кошатників і її прототип п'ятирічної давності Фото: Bauhutte

Кишеня-сумка має чіткішу форму та додаткову внутрішню подушку, на якій кіт зручно лежатиме, подвійну блискавку та ребристі манжети для додаткового тепла.

Серед інших покращень – переміщення затяжки на шнурку за межі кишені, щоб кішка не могла його дістати. Крім того, толстовка Meowgaroo Hoodie 2 зберегла свою знімну підкладку в кишені, яку легко очистити від вовни та випрати.

Ідея толстовки з капюшоном для ігор із кішками виникла, коли бренд Bauhutte провів опитування геймерів і виявив, що серед респондентів, які володіють домашніми тваринами, 51,3% мають кішки. Коштує така річ $70.

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