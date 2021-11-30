Смесь Кейт Миддлтон и Покахонтас. В Великобритании растет необычный ребенок

Мать девочки Миа Уилкинс призналась, что на улице люди всегда расспрашивают ее о волосах дочери и интересуются, настоящие ли они.

18-месячная Алана, дочь Мии Уилкинс и Эмерзона Бичера из Бриджуотера (Сомерсет, Англия), в одночасье стала знаменитой после того, как ее снимки попали в британские СМИ, где ее сравнили с индийской принцессой Покахонтас и Кейт Миддлтон из-за ее не по возрасту роскошной шевелюры, пишет The Sun.

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По словам матери девочки, каждая прогулка на улицу вместе с Аланой оборачивается восхищением прохожих, причем некоторые из них интересуются, настоящие ли это волосы.

[ + – ] Алана в свои полтора года может похвастаться впечатляющей шевелюрой Фото: ANDREW LLOYD

23-летняя Миа призналась, что первый хвостик сделала малышке буквально через несколько дней после ее появления:

"Всего через два дня после ее рождения мне пришлось уложить ей волосы в хвост, потому что они мешали ей. Мы никогда не стригли ее волосы. Алане нравится, когда ей моют голову и расчесывают волосы, поэтому мы просто оставим их пока и позволим ей самой решить, хочет ли она их подстричь".

Сравнение дочери с герцогиней Кембриджской льстит ее матери:

"Люди говорят, что она похожа на Кейт Миддлтон, и я вижу сходство, но другие называют ее Покахонтас в честь персонажа Диснея, а третьи думают, что ее волосы выглядят как львиная грива".

Такие пышные волосы Алане достались от ее родителей. И ее мать, и 25-летний отец Эмерзон Бичер рассказали журналистам, что виной всему – их "экзотические корни".

[ + – ] Родители Аланы Миа и Эмерзон Фото: Emerzon Beecher/Facebook

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