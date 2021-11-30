Суміш Кейт Міддлтон та Покахонтас. У Великій Британії росте незвичайна дитина

Мати дівчинки Міа Вілкінс зізналася, що на вулиці люди завжди розпитують її про волосся дочки і цікавляться, чи справжнє воно.

18-місячна Алана, дочка Мії Вілкінс і Емерзона Бічера з Бріджуотера (Сомерсет, Англія), відразу стала знаменитою після того, як її знімки потрапили до британських ЗМІ, де її порівняли з індійською принцесою Покахонтас і Кейт Міддлтон через розкішну шевелюру, пише The Sun.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами матері дівчинки, кожна прогулянка на вулицю разом з Аланою обертається захопленням перехожих, причому деякі з них цікавляться, чи це справжнє волосся.

[ + – ] Алана у свої півтора року може похвалитися приголомшливою шевелюрою Фото: ANDREW LLOYD

23-річна Міа зізналася, що перший хвостик зробила дитині буквально за кілька днів після її появи:

"Усього через два дні після її народження мені довелося вкласти їй волосся у хвіст, тому що воно заважало їй. Ми ніколи не стригли її волосся. Алані подобається, коли їй миють голову і розчісують волосся, тому ми просто залишимо його поки і дозволимо їй самій вирішити, чи хоче вона його підстригти.

Порівняння дочки з герцогинею Кембриджською лестить її матері:

"Люди кажуть, що вона схожа на Кейт Міддлтон, і я бачу подібність, але інші називають її Покахонтас на честь персонажа Діснея, а треті думають, що її волосся виглядає як левова грива".

Таке пишне волосся Алані дісталося від її батьків. І її мати, і 25-річний батько Емерзон Бічер розповіли журналістам, що виною всьому – їхнє "екзотичне коріння".

[ + – ] Батьки Алани Міа та Емерзон Фото: Emerzon Beecher/Facebook

Раніше ми писали про дівчинку з Бразилії з рідкісною генетичною аномалією, яка привернула до себе увагу мільйонів людей у всьому світі. Трирічна Таліта, попри такий юний вік, має на голові абсолютно сиве пасмо волосся, що робить її дуже особливою.