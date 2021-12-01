В Google рассказали, что чаще всего смотрели украинцы на YouTube в 2021-м: Топ-10 видео

Лидером по просмотрам стало расследование о "дворце Путина" в Геленджике, а вот самым популярным музыкальным видео признан клип на песню Светланы Лободы "Родной".

Сервис Google опубликовал традиционный список 10 самых просматриваемых видео в Украине в 2021. По информации ресурса, больше всего украинцы смотрели интервью известных людей, шоу, сериалы и развлекательный контент.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

1. Дворец для Путина. История самой большой взятки

На первом месте по просмотрам – документальный фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", размещенный в интернете 19 января 2021 года. Его посмотрели 119 719 260 раз. Правда, сколько из просмотров приходится на Украину, не уточняется.

Фильм рассказывает о строительстве дворцового комплекса на берегу Черного моря в районе Геленджика, который якобы принадлежит Путину, а его сооружение оценивается в 100 млрд рублей. Правда, у самого президента РФ любую причастность главы государства к этой стройке отвергли, а позже нашелся "владелец" поместья.

[ + – ] Фильм-расследование о возможно недвижимости Путина в Геленджике произвел эффект разорвавшейся бомбы

2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Премьера первого в 2021 году выпуска русскоязычного юмористического интернет-шоу, выходящего на YouTube-канале LABELCOM, "Что было дальше?" состоялась 14 января. Суть программы в том, что четверо комиков слушают истории своих гостей и пытаются угадать их финал. Часто используются подколы и ненормативная лексика.

Гостями выпуска, о котором идет речь, стали актер Антон Лапенко и шоумен Александр Гудков. Всего за час после публикации интервью посмотрели 200 тысяч человек, оставив 27 тыс лайков. Сегодня количество просмотров составляет 31 694 236.

[ + – ] Гостями первого в 2021 году выпуска "ЧБД" стали Антон Лапенко и Александр Гудков

3. Ивангай – где он пропадал / вДудь

Интервью украинского видеоблогера Ивангая, одного из самых популярных в русскоязычном сегменте YouTube, и Юрия Дудя было опубликовано на канале последнего 18 марта 2021 года. В нем Иван Рудской (настоящее имя блогера) не только рассказал россиянину о своей аудитории, доходах, семье, наркотиках, причинах ухода с видеоплатформы, но и поделился мнением о президенте РФ Владимире Путине. Позже интервью, у которого на сегодняшний день 21 400 449 просмотров, обернулось скандалом. Ивангай обвинил Дудя в том, что тот вырезал из разговора его рассказ о Голодоморе и агрессии России против Украины.

[ + – ] Интервьью Ивангая и Юрия Дудя было омрачено скандалом

4. Папик – 1 серия – 2 сезон | Премьера сериала 2021

На четвертой позиции по просмотрам – премьера первой серии второго сезона комедийный сериала "Папик" производства студии "Квартал 95". В центре сюжета – украинский пенсионер Александр Николаевич Меркулов (Станислав Боклан), выдающий себя за миллионера.

Первый сезон "Папика" стал лучшим сериалом 2019 года на украинском телевидении по показателям телесмотрения, а в январе 2020 года был показан на российском канале СТС.

В сети второй сезон стартовал 5 апреля. По состоянию на 1 декабря его посмотрели 4 497 945 раз.

[ + – ] первую серию второго сезона сериала о приключениях пенсионера Меркулова посмотрели почти 4,5 млн раз

5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа!

Видео белорусского блогера Влада Бумаги, он же Влад А4, в котором он, чтобы разыграть друзей и посмотреть, что они будут делать без него, становится "призраком" на сутки, появился на его канале 29 мая и его уже посмотрели 39 081 329 раз.

Влад Бумага – из Минска. Он считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.

[ + – ] Видеоблогер Влад А4 решил жестко разыграть своих друзей

6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021

Премьерный выпуск 11 сезона романтического шоу "Холостяк" на украинском канале СТБ, который появился в YouTube 14 марта, по состоянию на 1 декабря посмотрели 2 374 910 раз. Главный герой проекта – Михаил Заливако, бизнесмен, спортсмен и просто красавец, привлек намеком на изменения в тактике общения с девушками, а также анонсировал вечеринку с игрой в "Правду или действие?".

[ + – ] Михаил Заливако стал 11-м холостяком в истории проекта

7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

Интервью российского рэпера MORGENSHTERN украинскому телеведущему Дмитрию Гордону вышло на канале у последнего 31 августа, и на сегодняшний день его посмотрели 8 108 878. В разговоре, который продолжался почти три часа, скандальный российский исполнитель рассказал есть ли пропаганда наркотиков в его песнях, о том, верит ли в Бога, о семье, отношении к Путину и месте познакомиться с Рамзаном Кадыровым, а также рассказал, почему опасается ехать в Украину, куда въезд ему официально запрещен.

[ + – ] моргенштерн и Гордон проговорили почти три часа

8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

В центре сюжета российского комедийного сериала "Зона комфорта" – Ярослав Костров (Гарик Харламов), хамоватый и изворотливый владелец небольшой транспортной компании в Мурманске. По стечению обстоятельств он оказывается в норвежской тюрьме, которая по уровню комфорта больше напоминает гостиницу со всеми удобствами и интернетом. Единственная связь с родиной – окошко Skype, через которое Костров пытается выпутаться из ситуации, в которую попал, контролировать бизнес, противостоять мафии, сохранить семью и воспитывать детей, которые дистанционно воспитываться совершенно не хотят. Весь первый сезон из шести серий продолжительностью 24-30 минут собрали в одно общее видео, которое, начиная с 1 января 2021 года, когда оно появилось на YouTube, посмотрели уже 18 669 011 раз.

[ + – ] Все шесть серий "Зоны комфорта" собраны в одно видео

9. Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]

Песня "Ты не мог ма я смог" продолжительностью в час на канале блогера ЕвгенБро появилась 7 апреля и уже собрала 17 120 268 просмотров. В кадре – герои игры Minecraft, которые поют незамысловатые повторяющиеся строки с не менее повторяющимися кадрами.

О блогере ЕвгенБро известно очень мало. На его канал, зарегистрированный 24 июля 2015 года, подписаны свыше 8,94 млн человек, общее количество просмотров уже давно перевалило за 3 млрд. Основной контент – ролики по Minecraft.

10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

"Маска" – музыкальное шоу, которое выходит на канале "Украина" и является украинской адаптацией известного формата Masked Singer компании Fremantle. Участники программы – отечественные спортсмены, ведущие, политики, певцы, которые прячутся под масками и костюмами, а зрители должны узнать, кто же это. На помощь зрителям приходят звездные детективы. Премьера шоу состоялась 16 января 2021 года. На сегодня первый выпуск просмотрели 3 286 046 раз.

Что касается 10-ки лучших клипов 2021 в Украине, то лидером стало музыкальное видео на песню Светланы Лободы "Родной". После премьеры 5 марта его посмотрели 82 815 395 раза.

[ + – ] Клип Светланы Лободы на песню "Родной"

2. Султан Лагучев – Горький вкус | Премьера клипа 2021;

3. Minelli – Rampampam | Official Video;

4. MORGENSHTERN – ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021];

5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ – КРАСНОЕ ВИНО;

6. Тина Кароль – Скандал (Премьера 2021);

7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА;

8. Artik & Asti – Истеричка (Official Video);

9. Супер Жорик – Чао! Чао! Премьера клипа 2021;

10. Wellboy – Гуси.