У Google розповіли, що найчастіше дивилися українці на YouTube у 2021-му: Топ-10 відео

Лідером із переглядів стало розслідування про "палац Путіна" в Геленджику, а ось найпопулярнішим музичним відео визнано кліп на пісню Світлани Лободи "Рідний".

Сервіс Google опублікував традиційний список 10 найпопулярніших відео в Україні в 2021. За інформацією ресурсу, найбільше українці дивилися інтерв'ю відомих людей, шоу, серіали та розважальний контент.

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1. Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара

На першому місці за переглядами — документальний фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара", розміщений в інтернеті 19 січня 2021 року. Його переглянули 119 719 260 разів. Щоправда, скільки з переглядів припадає на Україну, не уточнюється.

Фільм розповідає про будівництво палацового комплексу на березі Чорного моря в районі Геленджика, який нібито належить Путіну, а його споруда оцінюється у 100 млрд рублів. Щоправда, власне в президента РФ будь-яку причетність глави держави до цього будівництва заперечили, а пізніше знайшовся "власник" маєтка.

[ + – ] Фільм-розслідування про можливу нерухомість Путіна в Геленджику справив ефект бомби, що розірвалася.

2. Антон Лапенко х Олександр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Прем'єра першого в 2021 році випуску російськомовного гумористичного інтернет-шоу, що виходить на YouTube-каналі LABELCOM, "Что было дальше?" відбулася 14 січня. Суть програми в тому, що четверо коміків слухають історії своїх гостей і намагаються вгадати їхній фінал. Часто використовуються підколи та ненормативна лексика.

Гостями випуску, про який йдеться, стали актор Антон Лапенко та шоумен Олександр Гудков. Загалом за годину після публікації інтерв'ю переглянули 200 тисяч людей, залишивши 27 тис. лайків. Станом на сьогодні кількість переглядів складає 31 694 236.

[ + – ] Гостями першого в 2021 році випуску "ЧБД" стали Антон Лапенко й Олександр Гудков

3. Івангай — де він пропадав / вДудь

Інтерв'ю українського відеоблогера Івангая, одного з найпопулярніших у російськомовному сегменті YouTube, і Юрія Дудя було опубліковано на каналі останнього 18 березня 2021 року. У ньому Іван Рудський (справжнє ім'я блогера) не тільки розповів росіянину про свою аудиторію, доходи, сім'ю, наркотики, причини відходу з відеоплатформи, а й поділився думкою про президента РФ Володимира Путіна. Пізніше інтерв'ю, в якого сьогодні 21 400 449 переглядів, обернулося скандалом. Івангай звинуватив Дудя в тому, що той вирізав із розмови його розповідь про Голодомор та агресію Росії проти України.

[ + – ] Інтерв'ю Івангая та Юрія Дудя було затьмарено скандалом

4. Папік — 1 серія — 2 сезон | Прем'єра серіалу 2021

На четвертій позиції за переглядами — прем'єра першої серії другого сезону комедійного серіалу "Папік" виробництва студії "Квартал 95". У центрі сюжету — український пенсіонер Олександр Миколайович Меркулов (Станіслав Боклан), який видає себе за мільйонера.

Перший сезон "Папіка" став найкращим серіалом 2019 року на українському телебаченні за показниками телегляду, а в січні 2020 року був показаний на російському каналі СТС.

У мережі другий сезон стартував 5 квітня. Станом на 1 грудня його переглянули 4 497 945 разів.

[ + – ] Першу серію другого сезону серіалу про пригоди пенсіонера Меркулова переглянули майже 4,5 млн разів

5. ВЛАД А4 Став ПРИВИДОМ на 24 Години!

Відео білоруського блогера Влада Бумаги, він же Влад А4, в якому він, щоб розіграти друзів і подивитися, що вони робитимуть без нього, стає "примарою" на добу, з'явився на його каналі 29 травня і його вже переглянули 39 081 329 разів.

Влад Бумага — з Мінська. Він вважається одним із найпопулярніших відеоблогерів російськомовного сегменту відеохостингу YouTube.

[ + – ] Відеоблогер Влад А4 вирішив жорстко розіграти своїх друзів

6. Холостяк 11 — Випуск 1 від 05.03.2021

Прем'єрний випуск 11 сезону романтичного шоу "Холостяк" на українському каналі СТБ, який з'явився у YouTube 14 березня, станом на 1 грудня переглянули 2 374 910 разів. Головний герой проєкту — Михайло Заливако, бізнесмен, спортсмен і просто красень, залучив натяком на зміни у тактиці спілкування з дівчатами, а також анонсував вечірку з грою у "Правду чи дію?".

[ + – ] Михайло Заливако став 11-м холостяком в історії проєкту

7. MORGENSHTERN. Фото члена, в калюжі сечі, зупинка серця, Дудь, Путін, Зеленський. У гостях у Гордона

Інтерв'ю російського репера MORGENSHTERN українському телеведучому Дмитру Гордону вийшло на каналі в останнього 31 серпня, і на сьогоднішній день його переглянули 8 108 878. У розмові, яка тривала майже три години, скандальний російський виконавець розповів чи є пропаганда наркотиків у його піснях, про те, чи вірить у Бога, про сім'ю, ставлення до Путіна та про місце, де познайомився з Рамзаном Кадировим, а також розповів, чому побоюється їхати в Україну, куди в'їзд йому офіційно заборонено.

[ + – ] Моргенштерн і Гордон проговорили майже три години

8. ЗОНА КОМФОРТУ. Усі серії // Серіал

У центрі сюжету російського комедійного серіалу "Зона комфорту" — Ярослав Костров (Гарік Харламов), хамуватий і спритний власник невеликої транспортної компанії в Мурманську. За збігом обставин він опиняється у норвезькій в'язниці, яка за рівнем комфорту більше нагадує готель з усіма зручностями й інтернетом. Єдиний зв'язок із батьківщиною — віконце Skype, через яке Костров намагається виплутатися із ситуації, в яку потрапив, контролювати бізнес, протистояти мафії, зберегти сім'ю та виховувати дітей, які дистанційно виховуватись зовсім не хочуть. Весь перший сезон із шести серій тривалістю 24-30 хвилин зібрали в одне спільне відео, яке, починаючи з 1 січня 2021 року, коли воно з'явилося на YouTube, переглянули вже 18 669 011 разів.

[ + – ] Усі шість серій "Зони комфорту" зібрані в одне відео

9. Майнкрафт ЄвгенБро — Ти не МІГ! Ма Я ЗМІГ! (Офіційний кліп 1 ГОДИНА) [prod. Капуста]

Пісня "Ти не міг ма я зміг" тривалістю годину на каналі блогера ЄвгенБро з'явилася 7 квітня і вже зібрала 17 120 268 переглядів. У кадрі — герої гри Minecraft, які співають нехитрі повторювані рядки з не менш повторюваними кадрами.

Про блогера ЄвгенБро відомо дуже мало. На його канал, зареєстрований 24 липня 2015 року, підписано понад 8,94 млн осіб, загальна кількість переглядів уже давно перевищила 3 млрд. Основний контент — ролики з Minecraft.

10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

"Маска" — музичне шоу, яке виходить на каналі "Україна" та є українською адаптацією відомого формату Masked Singer компанії Fremantle. Учасники програми — вітчизняні спортсмени, ведучі, політики, співаки, які ховаються під масками та костюмами, а глядачі мають дізнатися, хто це. На допомогу глядачам приходять зіркові детективи. Прем'єра шоу відбулася 16 січня 2021 року. На сьогодні перший випуск переглянули 3 286 046 разів.

Що стосується десятки найкращих кліпів 2021 в Україні, то лідером стало музичне відео на пісню Світлани Лободи "Рідний". Після прем'єри 5 березня його переглянули 82 815 395 разів.

[ + – ] Кліп Світлани Лободи на пісню "Рідний"

2. Султан Лагучов — Горький вкус | Прем'єра кліпу 2021 року.

3. Minelli — Rampampam | Official Video.

4. MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Кліп, 2021].

5. NK | НАСТЯ КАМ'ЯНСЬКИХ — ЧЕРВОНЕ ВИНО.

6. Тіна Кароль — Скандал (Прем'єра 2021).

7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ.

8. Artik & Asti — Истеричка (Official Video).

9. Супер Жорік — Чао! Чао! | Прем'єра кліпу 2021 року.

10. Wellboy — Гуси.