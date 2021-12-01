Мать Кейт Миддлтон рассказала, как проведет Рождество со своими знатными внуками

Кэрол Миддлтон призналась, что у нее есть план "очень глупого Рождества"

66-летняя Кэрол Миддлтон, мать герцогини Кембриджской и бабушка принцев Джорджа, Луи, а также принцессы Шарлотты, рассказала, как отметит Рождество со своими титулованными внуками. Об этом пишет Daily Mail.

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Кэрол показала тряпичных гномов в скандинавском стиле и сообщила, что спрячет их по всему дому, чтобы малыши искали их и радовались, когда найдут.

[ + – ] Скандинавские гномы, которые достануться детям Кейт Миддлтон Фото: соцсети

Кэрол призналась, что у нее есть план "очень глупого Рождества" и хоть она предпочитает более элегантные праздничные украшения, но "семья не может быть слишком серьезной на праздники".

Про гномов Кэрол рассказала на страничке в соцсетях своей компании Party Pieces, которая занимается продажей аксессуаров и оборудования для праздников.

[ + – ] Принц Джордж с отцом Фото: Getty Images

66-летняя Кэрол Миддлтон живет в Беркшире вместе со своим мужем Майклом. И, как стало ясно из их постов, они ждут дочь с мужем и внуками на Рождество. Правда уже известно, что они проводят праздники в Сандрингеме, где поддержать королеву Елизавету соберется вся семья. Но, видимо, в плотном графике герцогини Кембриджской найдется время для родителей.

[ + – ] Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Ранее она уже оставила все дела при дворе, чтобы посетить свадьбу брата Джеймса на Лазурном берегу.

А Кэрол ранее упоминала, что елку она будет наряжать только с внуками. Она отметила, что Джордж, Луи и Шарлотта очень ждут Рождества и того момента, когда можно будет открыть подарки.

Кроме маленьких принцев и принцессы, у Кэрол и Майкла Миддлтон есть еще два внука. Это дети Пиппы Миддлтон, которая с 2017 года замужем за менеджером хедж-фонда Джеймсом Мэттьюзом. Артур родился в 2018 году, а малышка Грейс появилась на свет весной этого года.