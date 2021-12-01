Мати Кейт Міддлтон розповіла, як проведе Різдво зі своїми знатними онуками

Керол Міддлтон зізналася, що має план "дуже дурного Різдва"

66-річна Керол Міддлтон, мати герцогині Кембриджської та бабуся принців Джорджа, Луї, а також принцеси Шарлотти, розповіла, як відзначить Різдво зі своїми титулованими онуками. Про це пише Daily Mail.

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Керол показала ганчір'яних гномів у скандинавському стилі і повідомила, що сховає їх по всьому будинку, щоб малюки шукали їх і раділи, коли знайдуть.

[ + – ] Скандинавські гноми, які дістануться дітям Кейт Міддлтон Фото: соцсети

Керол зізналася, що має план "дуже дурного Різдва" і хоч вона надає перевагу більш елегантним святковим прикрасам, але "сім'я не може бути надто серйозною на свята".

Про гномів Керол розповіла на сторінці в соцмережах своєї компанії Party Pieces, яка займається продажем аксесуарів та обладнання для свят.

[ + – ] Принц Джордж з батьком Фото: Getty Images

66-річна Керол Міддлтон живе в Беркширі разом зі своїм чоловіком Майклом. І, як стало зрозуміло з їхніх постів, вони чекають на дочку з чоловіком і онуками на Різдво. Щоправда, вже відомо, що вони проводять свята в Сандрінгамі, де підтримати королеву Єлизавету збереться вся родина. Але, певне, у щільному графіку герцогині Кембриджської знайдеться час для батьків.

[ + – ] Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Раніше вона вже залишила всі справи при дворі, щоб відвідати весілля брата Джеймса на Лазурному березі.

А Керол раніше згадувала, що ялинку вона прикрашатиме лише з онуками. Вона зазначила, що Джордж, Луї та Шарлотта дуже чекають Різдва і того моменту, коли можна буде відкрити подарунки.

Крім маленьких принців та принцеси, у Керол та Майкла Міддлтон є ще два онуки. Це діти Піппи Міддлтон, яка з 2017 року одружена з менеджером хедж-фонду Джеймсом Меттьюзом. Артур народився у 2018 році, а маленька Грейс з'явилася на світ навесні цього року.