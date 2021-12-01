Кристен Стюарт и Дакота Джонсон. Лучшие образы с церемонии Gotham Awards

Премия считается одной из важнейших для проектов с бюджетом менее 35 миллионов долларов, претендующих на "Оскар"

В Нью-Йорке прошла 31-я ежегодная церемония вручения наград Gotham Awards, где награждали исключительно независимые фильмы — те, которые созданы без поддержки крупных кинокомпаний. И на красную дорожку вышли селебрити в своих лучших нарядах. Об этом пишет Deadline.

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Лучшим фильмом стал режиссерский дебют Мэгги Джилленхол "Другая дочь"и этому же фильму досталась премия им. Бингэма Рэя за прорыв в режиссуре и премия за лучший сценарий.

Лучшими сериалами стали "Игра в кальмара" и "Псы резервации", а в номинациях "лучший актер" победили Оливия Колман ("Потерянная дочь") и Фрэнки Фэйсон ("Убийство Кеннета Чемберлена").

[ + – ] Съемочная группа "Игры в кальмара" на красной дорожке

Но кроме этого внимание премия привлекла своей красной дорожкой. За время карантина звезды нечасто появлялись на официальных мероприятиях и щеголяли шикарными нарядами, так что сейчас любое подобное событие сразу притягивает внимание журналистов светской хроники.

Еще бы, наконец-то перед фотографами позируют звезды в роскошных нарядах с недель моды, а не включаются по скайпу, как это было в прошлом году.

[ + – ] Красная дорожка Gotham Awards

На красной дорожке Gotham Awards появились Кристен Стюарт, Дакота Джонсон, Мэгги Джилленхол, Итан Хоук, Питер Динклэйдж, Хелен Хант, Дженнифер Кулидж, Джулианна Мур и главная сенсация этого вечера: Николас Кейдж со своей пятой женой Рико Шибатой.

[ + – ] Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: Getty Images

Особое внимание привлекли Кристен Стюарт в неоново-розовом бархатном платье геометрического фасона от August Getty Atelier. Образ она дополнила босоножками в тон и черной курткой-бомбером.

Триумфатор Мэгги Джилленхол блистала в расшитом пайетками платье от Rodarte.

[ + – ] Джулианна Мур и Кристен Стюарт Фото: Getty Images [ + – ] Мэгги Джилленхолл и Дакота Джонсон Фото: Getty Images

А Дакота Джонсон выбрала черное платье с золотыми скульптурными акцентами от бренда Schiaparelli. Причем наряд актриса выбрала из самой новой коллекции этого модного дома. И дополнила образ босоножками-пуховиками от Gianvito Rossi – самой трендовой обувью этого сезона, которой уже обзавелись все модницы мира.