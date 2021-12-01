Крістен Стюарт і Дакота Джонсон. Найкращі образи з церемонії Gotham Awards

Премія вважається однією з найважливіших для проєктів із бюджетом менше 35 мільйонів доларів, які претендують на "Оскар"

У Нью-Йорку відбулася 31 щорічна церемонія вручення нагород Gotham Awards, де нагороджували винятково незалежні фільми — ті, які створені без підтримки великих кінокомпаній. І на червону доріжку вийшли селебріті у своїх найкращих вбраннях. Про це пише Deadline.

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Найкращим фільмом став режисерський дебют Меггі Джилленгол "Інша дочка" і цьому фільму дісталася премія ім. Бінгема Рея за прорив у режисурі та премія за найкращий сценарій.

Найкращими серіалами стали "Гра в кальмара" та "Пси резервації", а в номінаціях "найкращий актор" перемогли Олівія Колман ("Втрачена дочка") та Френкі Фейсон ("Вбивство Кеннета Чемберлена").

[ + – ] Знімальна група "Гри в кальмара" на червоній доріжці

Але, окрім цього, увагу премія привернула своєю червоною доріжкою. За час карантину зірки нечасто з'являлися на офіційних заходах і хизувалися шикарними вбраннями, тому зараз будь-яка подібна подія відразу привертає увагу журналістів світської хроніки.

Ще б пак, нарешті перед фотографами позують зірки в розкішному вбранні з тижнів моди, а не вмикаються по скайпу, як це було минулого року.

[ + – ] Червона доріжка Gotham Awards

На червоній доріжці Gotham Awards з'явилися Крістен Стюарт, Дакота Джонсон, Меггі Джілленгол, Ітан Гоук, Пітер Дінклейдж, Гелен Гант, Дженніфер Кулідж, Джуліанн Мур і головна сенсація цього вечора: Ніколас Кейдж зі своєю п'ятою дружиною Ріко Шибата.

[ + – ] Ніколас Кейдж та Ріко Шибата Фото: Getty Images

Особливу увагу привернули Крістен Стюарт у неоново-рожевому оксамитовому вбранні геометричного фасону від August Getty Atelier. Образ вона доповнила босоніжками в тон та чорною курткою-бомбером.

Тріумфатор Меггі Джилленгол блищала в розшитій паєтками сукні від Rodarte.

[ + – ] Джуліанн Мур та Крістен Стюарт Фото: Getty Images [ + – ] Меггі Джилленголл і Дакота Джонсон Фото: Getty Images

А Дакота Джонсон обрала чорну сукню із золотими скульптурними акцентами від бренду Schiaparelli. Причому вбрання актриса обрала із найновішої колекції цього модного будинку. І доповнила образ босоніжками-пуховиками від Gianvito Rossi – найтрендовішим взуттям цього сезону, яким уже обзавелися всі модниці світу.