Крістен Стюарт і Дакота Джонсон. Найкращі образи з церемонії Gotham Awards
Премія вважається однією з найважливіших для проєктів із бюджетом менше 35 мільйонів доларів, які претендують на "Оскар"
У Нью-Йорку відбулася 31 щорічна церемонія вручення нагород Gotham Awards, де нагороджували винятково незалежні фільми — ті, які створені без підтримки великих кінокомпаній. І на червону доріжку вийшли селебріті у своїх найкращих вбраннях. Про це пише Deadline.
Найкращим фільмом став режисерський дебют Меггі Джилленгол "Інша дочка" і цьому фільму дісталася премія ім. Бінгема Рея за прорив у режисурі та премія за найкращий сценарій.
Найкращими серіалами стали "Гра в кальмара" та "Пси резервації", а в номінаціях "найкращий актор" перемогли Олівія Колман ("Втрачена дочка") та Френкі Фейсон ("Вбивство Кеннета Чемберлена").
Але, окрім цього, увагу премія привернула своєю червоною доріжкою. За час карантину зірки нечасто з'являлися на офіційних заходах і хизувалися шикарними вбраннями, тому зараз будь-яка подібна подія відразу привертає увагу журналістів світської хроніки.
Ще б пак, нарешті перед фотографами позують зірки в розкішному вбранні з тижнів моди, а не вмикаються по скайпу, як це було минулого року.
На червоній доріжці Gotham Awards з'явилися Крістен Стюарт, Дакота Джонсон, Меггі Джілленгол, Ітан Гоук, Пітер Дінклейдж, Гелен Гант, Дженніфер Кулідж, Джуліанн Мур і головна сенсація цього вечора: Ніколас Кейдж зі своєю п'ятою дружиною Ріко Шибата.
Особливу увагу привернули Крістен Стюарт у неоново-рожевому оксамитовому вбранні геометричного фасону від August Getty Atelier. Образ вона доповнила босоніжками в тон та чорною курткою-бомбером.
Тріумфатор Меггі Джилленгол блищала в розшитій паєтками сукні від Rodarte.
А Дакота Джонсон обрала чорну сукню із золотими скульптурними акцентами від бренду Schiaparelli. Причому вбрання актриса обрала із найновішої колекції цього модного будинку. І доповнила образ босоніжками-пуховиками від Gianvito Rossi – найтрендовішим взуттям цього сезону, яким уже обзавелися всі модниці світу.