Тренды зимы 2021-22. Самые модные дутые куртки вместо пуховика

Те, кому пуховик кажется слишком тяжелым и объемным, стоит выбрать альтернативный вариант – дутую крутку, или, так называемый, "дутик"

Вчера наступила зима, и это значит, что пора задуматься о приобретении "самого зимнего" предмета одежды – теплой куртки на зиму 2021-22. И наиболее очевидным выбором кажется пуховик, тем более сейчас можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек. Но есть и удачная альтернатива – дутая куртка. Об этом пишет Nylon.

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Так называемый "дутик" — это объемная куртка из плащевой ткани с теплой подкладкой. Это может быть синтепон, холлофайбер и даже настоящий гусиный пух.

Это практичная и стильная покупка, тем более, что сейчас дутые куртки оказались на пи ке модных тенденций. Даже Кристен Стюарт надевала стильный дутый бомбер на вручение премии Gotham Awards и дополнила им образ на красной дорожке от August Getty Atelier.

Так что, решаясь на подобную покупку – будьте спокойны: ее можно надевать куда угодно и сочетать буквально с любыми предметами гардероба. Дутая куртка сейчас главный тренд сезона и будет отлично смотреться с трикотажным или шифоновым платьем, джинсами, твидовым костюмом и даже со столь популярными сейчас теплыми спортивными костюмами.

Тем более, что дизайнеры, представляя свои коллекции на подиуме, выводили на подиумы моделей в дутых куртках.

В этой связи стоит вспомнить тренд, который хоть и поразил модное сообщество, но в народ так и не пошел из-за своей непрактичности. Ныне покойный Вирджил Абло, представляя коллекцию весна-лето 2021 в Шанхае, и тогда вывел на подиум моделей в надутых куртках и жилетах.

Фото: Instagram/Louis Vuitton

Но мода циклична и в 2018 году бренд Michiko Koshino представлял коллекцию надувных курток, которые можно было сдуть и носить, как обычный дождевик.

Фото: Скриншот

Такие радикально надутые куртки смотрятся довольно эффектно, но для украинской зимы стоит выбирать все же что-то более практичное и функциональное.

Оверсайз дутые куртки

Модели курток продолжают курс на уютный оверсайз, стартовавший с началом пандемии. Даже самые стильные женщины мира привыкли чувствовать себя расслабленно, сидя в вынужденном заточении.

[ + – ] Дутая оверсайз куртка - хороша любой длины

Так что даже появляясь на красных дорожках и светских приемах, они оказались не готовы к стильным, но совсем неудобным нарядам. Оверсайз предлагает комфорт и уют. Будто бы вы взяли уютное одеяло с собой или надели его на себя. Тренд стал настолько популярным, что даже Рианна появилась в дутом пальто оверсайз на Met Gala 2021 в сентябре.

Дутый жилет тоже в тренде

Если куртка все же кажется слишком объемной, особенно рукава, стоит обратить внимание на дутые жилеты.

[ + – ] Дутый жилет - тренд сезона

Тем более, если вы водите машину и не боитесь замерзнуть на улице. Жилеты отлично сочетаются с флисовыми спортивными костюмами, если в планах создать спортивный образ, или с уютным вязаным свитером. Но сейчас в трендах многослойность, так что иногда инфлюэнсеры сочетают дутый жилет со стеганой курткой, ведь жилет может быть как практичной длины — до бедер, так и длинным, аналогом теплого пальто.

Классический "дутик"

Если задача – подобрать дутую куртку на каждый день, то следует выбрать удобную и универсальную модель средней длины и нейтральной расцветки, которая подойдет ко всем предметам гардероба.

[ + – ] Ирина Шейк в классических дутых куртках

Черный, белый, бежевый – эти цвета универсальны и вам не придется ломать голову утром, гадая точно ли куртка в этом цветовом решении будет органично смотреться с выбранным образом. И стоит не забывать – в такой куртке всегда тепло.

Яркая дутая куртка

Если классический "дутик" нейтрального оттенка у вас в гардеробе уже есть, то можно обзавестись экземпляром ярких оттенков.

[ + – ] Яркая дутая куртка - тренд сезона

Тем более яркость отвечает актуальным трендам. Стилисты рекомендуют обратить внимание на куртки ярких, неоновых цветов. Или выбрать "дутик" с заметным принтом, или выразительными полосами.

Ультракороткая куртка

Не слишком практичный, но весьма эффектный тренд. Идеально сочетается с образом в стиле 1990-х, когда в моде были короткие топы и широкие джинсы.

[ + – ] Ультракороткая дутая куртка - оригинальный тренд сезона

Но не стоит бояться, что подобная дутая куртка совсем не защищает от холода. Есть модели с широкой резинкой внизу, которая не позволяет проникнуть под куртку холодному воздуху. А еще она выгодно подчеркивает талию.