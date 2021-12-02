Тренди зими 2021-22. Наймодніші дуті куртки замість пуховика

Ті, кому пуховик здається занадто важким і об'ємним, варто вибрати альтернативний варіант — круту дуту куртку, або так званий "дутик"

Учора настала зима, і це означає, що настав час задуматися про придбання "найзимовішого" предмета одягу – теплої куртки на зиму 2021-22. І найбільш очевидним вибором здається пуховик, тим більше зараз можна вибрати варіант на будь-який смак та гаманець. Але є й вдала альтернатива – дута куртка. Про це пише Nylon.

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Так званий "дутик" — це об'ємна куртка із плащової тканини з теплою підкладкою. Це може бути синтепон, холофайбер і навіть справжній гусячий пух.

Це практична і стильна покупка, тим більше, що зараз дуті куртки опинилися на піку модних тенденцій. Навіть Крістен Стюарт одягала стильний дутий бомбер на вручення премії Gotham Awards та доповнила ним образ на червоній доріжці від August Getty Atelier.

Отже, наважуючись на подібну покупку – будьте спокійні: її можна одягати куди завгодно та поєднувати буквально з будь-якими предметами гардеробу. Дута куртка зараз головний тренд сезону і чудово виглядатиме з трикотажною або шифоновою сукнею, джинсами, твідовим костюмом і навіть з настільки популярними зараз теплими спортивними костюмами.

Тим більше що дизайнери, представляючи свої колекції на подіумі, виводили на подіуми моделей у дутих куртках.

У зв'язку з цим варто згадати тренд, який хоч і вразив модну спільноту, але народ так і не пішов через свою непрактичність. Нині покійний Вірджіл Абло, представляючи колекцію весна-літо 2021 у Шанхаї, і тоді вивів на подіум моделей у дутих куртках та жилетах.

Фото: Instagram/Louis Vuitton

Але мода циклічна і в 2018 році бренд Michiko Koshino представляв колекцію надувних курток, які можна було здути та носити, як звичайний дощовик.

Фото: Скриншот

Такі радикально надуті куртки виглядають досить ефектно, але для української зими варто вибирати все ж таки щось більш практичне та функціональне.

Оверсайз

Моделі курток продовжують курс на затишний оверсайз, який розпочався з початком пандемії. Навіть найстильніші жінки світу звикли почуватися розслаблено, сидячи у вимушеному ув'язненні.

[ + – ] Дута оверсайз куртка — гарна будь-якої довжини

Так що навіть з'являючись на червоних доріжках і світських прийомах, вони виявилися не готовими до стильного, але зовсім незручного вбрання. Оверсайз пропонує комфорт та затишок. Начебто ви взяли затишну ковдру із собою або одягли її на себе. Тренд став настільки популярним, що навіть Ріанна з'явилася в дутому пальті оверсайз на Met Gala 2021 у вересні.

Дутий жилет

Якщо куртка все ж таки здається занадто об'ємною, особливо рукава, варто звернути увагу на дуті жилети.

[ + – ] Дутий жилет — тренд сезону

Тим більше, якщо ви керуєте авто і не боїтеся замерзнути на вулиці. Жилети відмінно поєднуються з флісовими спортивними костюмами, якщо в планах створити спортивний образ, або із затишним в'язаним светром. Але зараз у трендах багатошаровість, тому іноді інфлюенсери поєднують дутий жилет зі стьобаною курткою, адже жилет може бути як практичною довжиною — до стегон, так і довгим, аналогом теплого пальта.

Класичний "дутик"

Якщо завдання – підібрати дуту куртку на кожен день, то варто вибрати зручну та універсальну модель середньої довжини та нейтрального забарвлення, яка підійде до всіх предметів гардеробу.

[ + – ] Ірина Шейк у класичних дутих куртках

Чорний, білий, бежевий – ці кольори універсальні і вам не доведеться ламати голову вранці, гадаючи чи точно куртка в цьому колірному рішенні органічно виглядатиме з обраним образом. І варто не забувати – у такій куртці завжди тепло.

Яскрава дута куртка

Якщо класичний "дутик" нейтрального відтінку у вас у гардеробі вже є, можна обзавестися екземпляром яскравих відтінків.

[ + – ] Яскрава дута куртка — тренд сезону

Тим більше, яскравість відповідає актуальним трендам. Стилісти рекомендують звернути увагу на куртки яскравих, неонових кольорів. Або вибрати "дутик" із помітним принтом, або виразними смугами.

Ультракоротка куртка

Не надто практичний, але дуже ефектний тренд. Ідеально поєднується з образом у стилі 1990-х, коли в моді були короткі топи та широкі джинси.

[ + – ] Ультракоротка дута куртка — оригінальний тренд сезону

Але не варто боятися, що подібна куртка зовсім не захищає від холоду. Є моделі із широкою гумкою внизу, яка не дозволяє проникнути під куртку холодного повітря. А ще вона вигідно робить акцент на талії.