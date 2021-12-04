Вышел второй трейлер четвертой части "Матрицы" (видео)

Хакеру Нео снова нужно узнать суть настоящего мира и стать освободителем человечества

Четвертая часть культовой киносаги "Матрица" конца 1990-х сестер Вачовских получила название "Матрица: Воскрешение". В главных ролях все те же знакомые лица: Киану Ривз в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити. Также в фильме зритель увидит Кристину Риччи, Нила Патрика Харриса, Приянку Чопру и других.

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Отметим, что сюжет новой части культового фильма перекликается с первой картиной, вышедшей в 1999 году. Даже, как известно, в новой "Матрице" будут отдельные кадры из первой части. Мы увидим Томаса Андерсона (Киану Ривз), занимающегося разработкой видеоигр, но в какой-то момент ему кажется, что жизнь не настоящая, а только компьютерная симуляция. На его пути встречается девушка-хакер Тринити (Кэрри-Энн Мосс), с которой они познакомились в кафе вроде бы случайно. Однако главному герою кажется, что он уже где-то видел эту девушку.

[ + – ] Новый трейлер "Матрица: Воскрешение"

Напомним, что в предыдущей части "Матрицы" Тринити погибла, но их с Нео память была стерта, и они смогли подключиться к Матрице. Через некоторое время Томасу встречается Морфеус (герой Яхья Абдула-Матина II), который может ответить на все смущающие Нео вопросы. Однако ему нужно сделать судьбоносный выбор: синяя или красная таблетка.

Отметим, что на экраны "Матрица: Воскрешение" выходит 16 декабря 2021 года.

Научно-фантастическая картина "Матрица" объединила в себе революционные способы съемки и чрезвычайную философию, благодаря которой получила культовый статус и вызвала в свое время значительный общественный резонанс.

Напомним, что в начале сентября 2021 года в Сети появился первый официальный трейлер новой "Матрицы". Ролик продемонстрировал, что актерский состав новой части франшизы значительно пополнился.

Ранее мы сообщали, что Киану Ривз и Керри Энн Мосс, главные герои "Матрицы", снялись в фотосессии для январского номера Entertainment Weekly и рассказали об особенностях работы над новой частью киносаги.