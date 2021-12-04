Вийшов другий трейлер четвертої частини "Матриці" (відео)

Хакерові Нео знову треба дізнатися, яким є справжній світ і стати визволителем людства

Четверта частина культової кіносаги "Матриця" кінця 1990-х сестер Вачовських отримала назву "Матриця: Воскресіння". У головних ролях все ті ж знайомі обличчя: Кіану Рівз у ролі Нео та Керрі-Енн Мосс у ролі Триніті. Також у фільмі глядач побачить Крістіну Річчі, Ніла Патріка Харріса, Пріянку Чопру та інших.

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Зазначимо, що сюжет нової частини культового фільму перегукується з першою картиною, яка вийшла у 1999 році. Навіть, як відомо, у новій "Матриці" будуть окремі кадри з першої. Ми побачимо Томаса Андерсона (Кіану Рівз), який займається розробкою відеоігор, та в якийсь момент йому здається, що життя не справжнє, а є тільки комп'ютерною симуляцією. На його шляху трапляється дівчина-хакер Триніті (Керрі-Енн Мосс), з якою вони познайомилися в кав'ярні начебто випадково. Проте головному герою здається, що він вже десь бачив цю дівчину.

[ + – ] Новий трейлер "Матриці: Воскресіння"

Нагадаємо, що в попередній частині "Матриці" Триніті загинула, але їхня з Нео пам'ять була стерта і вони змогли підключитися до Матриці. Через деякий час Томасу трапляється Морфеус (герой Ях'я Абдула-Матіна ІІ), який може відповісти на всі відповіді, що бентежать Нео. Проте йому треба зробити доленосний вибір: синя чи червона таблетка.

Зазначимо, що на екрани "Матриця: Воскресіння" виходить 16 грудня 2021 року.

Науково-фантастична картина "Матриця" поєднала в собі революційні способи фільмування та надзвичайну філософію, завдяки якій отримала культовий статус і спричинила свого часу значний суспільний резонанс.

Нагадаємо, що на початку вересня 2021 року в мережі з'явився перший офіційний трейлер нової "Матриці". Ролик показав, що акторський склад нової частини франшизи істотно поповнився.

Раніше ми повідомляли, що Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс, головні герої "Матриці", знялися у фотосесії для січневого номера Entertainment Weekly та розповіли про особливості роботи над новою стрічкою.