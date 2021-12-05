Тренды зимы 2021-2022. Кожаные пальто, деним в стиле 90-х, юбки плиссе и вязаная одежда

Кожаные пальто, деним в стиле 1990-х, плиссированные юбки и вязаная одежда — модные тренды нынешнего зимнего сезона.

Мир потихоньку выбирается из парадигмы серой скуки и набившей оскомину неопределенности, вызванной коронавирусом. Творцы прекрасного возвращаются к привычным прежде модным решениям как на подиуме, так и в городской повседневности, а мы незаметно для себя забываем об опостылевших пижамах и растянутых на коленях спортивных штанах.

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Многие дизайнеры в последние пару лет прибегали к эффектным экспериментам. У них были время и насущная необходимость переосмыслить собственный взгляд на мужской и женский гардеробы, и, как результат, многие их коллекции получились в духе нашего времени. Например, осенние тренчи все еще напоминают просторные домашние халаты — добро пожаловать, пончо, кейпы и стеганые куртки-одеяла, в которые, словно в кокон, можно спрятаться от реальности.

В числе актуальных мужских единиц верхней одежды отметим удобные пальто "оверсайз", а среди трендов доминирует многослойность. Теперь можно смело комбинировать классическую рубашку, жилет или джемпер с бомбером, или пальто "оверсайз".

Альбер Эльбаз , модельер

"Стиль — это единственное, чего вы не можете купить. Он не зависит от того, какая у вас сумка, от ее бренда или цены. Стиль — это отражение нашей души, это эмоция"

Женские модные решения отличаются практичностью и многофункциональностью, мода адаптировалась к новым условиям в некотором смысле лучше нас самих, притом что блеск и небольшие излишества начали возвращаться в нашу жизнь.

В числе неожиданных трендов женской моды отметим маленькие черные платья, которые давно стали важной классической составляющей гардероба каждой модницы. В нынешнем сезоне им отводится особая позиция. Этот предмет гардероба должен быть очень коротким. Впрочем, заменить такое платье можно удлиненным жакетом или прозрачной альтернативой, пусть и длинной.

Кожаные пальто

Кожаные пальто практичны и максимально удобны в носке. Неудивительно, что они часто становятся фаворитами на подиумах. В этом сезоне наиболее актуальными будут строгие кожаные куртки до талии, пиджаки из кожи и кожаные пальто "оверсайз".

Оптимальные цветовые решения — черный и коричневый. Это строго, стильно и без неожиданных изысков. Притом фактура кожи может быть глянцевой, матовой и даже комбинированной. В качестве актуальных декоративных элементов сезона применимы только небольшие потертости, застежки-молнии и воротники-стойки.

Мужские костюмы неклассического кроя

Модная мужская одежда — это не в последнюю очередь костюмы, в том числе классические. Многие ведущие дома моды представили в своих коллекциях костюмы привычного классического кроя — однобортные и двубортные. Тем не менее на подиумах очень много жакетов без лацканов, манжетов и даже без подкладки. Такие костюмы отличаются легкой визуальной небрежностью, потому однозначно впишутся в непринужденный повсе­дневный гардероб городского жителя.

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Кроме того, части такого костюма идеально сочетаются с джинсами, кардиганом и "домашним" джемпером крупной вязки.

Если же вы остановите выбор на привычной классике, учтите, что этой зимой актуальны костюмы-тройки с жилетами.

Одежда из денима в стиле 1990-х

Актуальны многие единицы одежды в стиле 90-х, в том числе варенки и костюмы из декатированного денима. У директоров модных домов было время пересмотреть архивы, проанализировать самые популярные решения прошлого и понять, к чему из ретробестселлеров следует вернуться. Так деним в стиле конца прошлого века оказался на вершине модных тенденций этого сезона.

Мужские пальто "оверсайз"

Модные мужские пальто следует включить в список обязательных покупок на осень и зиму. Причем в этом сезоне дизайнеры, которые явно затосковали по яркости, не устают радовать многообразием цветов, фактур и силуэтов. Так, фаворитным цветом мужского пальто стал насыщенный бежевый, или "кофе с молоком". Советуем обращать внимание на модели из кашемира, они выглядят наиболее элегантно.

Вязаная одежда: свитеры, юбки, брюки и платья

Конечно, нет ничего впечатляющего в том, что зимой актуализируется вязаная одежда. В том числе бабушкины жилеты, под или на которые можно надеть блузу, джемпер либо другую базовую единицу одежды. Еще пять-семь лет назад дизайнеры ограничивались свитерами и пуловерами, не предлагая своей аудитории ни вязаных юбок, ни брюк. Теперь все изменилось. Вы можете смело вспоминать, как вас одевали в детстве, добавить к образу несколько современных аксессуаров — и вуаля, ваш актуальный образ из вязаных вещей готов!

Плиссированные юбки

Актуальные несколько сезонов подряд женские деловые костюмы сменили демократичные юбки плиссе в сочетании с блузками, жакетами и жилетами. Эта единица одежды в разных вариациях то и дело возвращается на подиумы и в наши гардеробы. Если сказать точнее, юбка плиссе никогда не выходит из моды надолго. Так что если у вас все еще сохранились юбки прошлых сезонов, они снова в моде, доставайте их с полок!

Маленькое черное платье

В наступившем сезоне зима-2021–2022 маленькое черное платье — это не только классика и символ парижской элегантности, но и автономный и очень актуальный тренд. Правда, теперь такое платье должно действительно быть очень маленьким. Если его у вас нет, то попробуйте заменить удлиненным жакетом, совместив с колготками.

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Если вы против очень коротких платьев, то выбирайте длинное, но в таком случае оно должно быть прозрачным или полупрозрачным. Если вам и это не по душе, выбирайте платье с глубоким V-образным декольте. Можно даже слишком глубоким.

Пальто из искусственного меха

Еще пару сезонов назад мы с осторожностью относились к шубкам-тедди, а теперь не представляем без них своей жизни. Причем в моде абсолютно любая длина и любое цветовое решение этой верхней одежды.

Принимая во внимание относительную дешевизну искусственного меха, можно купить несколько вариантов пальто из него и без сожаления избавиться от них в случае утраты актуальности.