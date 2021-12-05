Тренди зими 2021-2022. Шкіряні пальта, денім у стилі 90-х, спідниці плісе та в'язаний одяг

Шкіряні пальта, денім у стилі 1990-х, плісовані спідниці та в'язаний одяг — модні тренди цього зимового сезону.

Світ потихеньку вибирається з парадигми сірої нудьги і невизначеності, що набила оскому, викликану коронавірусом. Творці прекрасного повертаються до звичних раніше модних рішень як на подіумі, так і в міській повсякденності, а ми непомітно для себе забуваємо про остогидлі піжами і розтягнуті на колінах спортивні штани.

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Багато дизайнерів останні кілька років вдавалися до ефектних експериментів. Вони мали час і нагальну необхідність переосмислити власний погляд на чоловічий і жіночий гардероби, і, як наслідок, багато їхніх колекцій вийшли на кшталт нашого часу. Наприклад, осінні тренчі все ще нагадують просторі хатні халати — ласкаво просимо, пончо, кейпи і стьобані куртки-ковдри, в які, немов у кокон, можна сховатися від реальності.

Серед актуальних чоловічих одиниць верхнього одягу зазначимо зручні пальта "оверсайз", а серед трендів домінує багатошаровість. Тепер можна сміливо комбінувати класичну сорочку, жилет або джемпер із бомбером, або пальто "оверсайз".

Альбер Ельбаз , модельєр

"Стиль — це єдине, чого ви не можете купити. Він не залежить від того, яка у вас сумка, від її бренду чи ціни. Стиль — це відображення нашої душі, це емоція"

Жіночі модні рішення відрізняються практичністю і багатофункціональністю, мода адаптувалася до нових умов у деякому сенсі краще за нас самих, при тому що блиск і невеликі надмірності почали повертатися в наше життя.

Серед несподіваних трендів жіночої моди зазначимо маленькі чорні сукні, які давно стали важливим класичним складником гардеробу кожної модниці. Нинішнього сезону їм надається особлива позиція. Цей предмет гардероба має бути дуже коротким. Утім, замінити таку сукню можна видовженим жакетом чи прозорою альтернативою, нехай і довгою.

Шкіряні пальта

Шкіряні пальта практичні та максимально зручні в носінні. Не дивно, що часто стають фаворитами на подіумах. Цього сезону найбільш актуальними будуть суворі шкіряні куртки до талії, піджаки зі шкіри та шкіряні пальта "оверсайз".

Оптимальні колірні рішення — чорний та коричневий. Це суворо, стильно та без несподіваних вишукувань. До того ж фактура шкіри може бути глянсовою, матовою і навіть комбінованою. Як актуальні декоративні елементи сезону застосовні лише невеликі потертості, застібки-блискавки та коміри-стійки.

Чоловічі костюми некласичного крою

Модний чоловічий одяг — це не в останню чергу костюми, зокрема класичні. Багато провідних будинків моди представили у своїх колекціях костюми звичного класичного крою — однобортні та двобортні. Тим не менш, на подіумах дуже багато жакетів без лацканів, манжетів і навіть без підкладки. Такі костюми відрізняються легкою візуальною недбалістю, тому однозначно впишуться у невимушений повсякденний гардероб міського мешканця.

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Крім того, частини такого костюма ідеально поєднуються з джинсами, кардиганом і "домашнім" джемпером великої в'язки.

Якщо ж ви зупините вибір на звичній класиці, врахуйте, що цієї зими актуальні костюми-трійки із жилетами.

Одяг із деніму в стилі 1990-х

Актуальними є багато одиниць одягу в стилі 90-х, зокрема "варені" та костюми з декатованого деніму. Директори модних будинків мали час переглянути архіви, проаналізувати найпопулярніші рішення минулого і зрозуміти, до чого з ретробестселерів варто повернутися. Так денім у стилі кінця минулого століття опинився на вершині модних тенденцій цього сезону.

Чоловічі пальто "оверсайз"

Модні чоловічі пальта варто прибрати до списку обов'язкових покупок на осінь та зиму. Причому цього сезону дизайнери, які очевидно занудьгували за яскравістю, не втомлюються радувати різноманіттям кольорів, фактур і силуетів. Так, популярним кольором чоловічого пальта став насичений бежевий, або "кава з молоком". Радимо звертати увагу на моделі з кашеміру, вони виглядають найелегантніше.

В'язаний одяг: светри, спідниці, штани та сукні

Звичайно, немає нічого разючого в тому, що взимку актуалізується в'язаний одяг. Зокрема бабусині жилети, під або на які можна вдягти блузку, джемпер або іншу базову одиницю одягу. Ще п'ять-сім років тому дизайнери обмежувалися светрами та пуловерами, не пропонуючи своїй аудиторії ні в'язаних спідниць, ні штанів. Тепер усе змінилося. Ви можете сміливо згадувати, як вас одягали в дитинстві, додати до образу кілька сучасних аксесуарів — і вуаля, ваш актуальний образ із в'язаних речей готовий!

Плісовані спідниці

Актуальні кілька сезонів поспіль жіночі ділові костюми змінили демократичні спідниці плісе в поєднанні з блузками, жакетами та жилетами. Ця одиниця одягу в різних варіаціях постійно повертається на подіуми і в наші гардероби. Якщо сказати точніше, спідниця плісе ніколи не виходить з моди надовго. Тож якщо у вас все ще збереглися спідниці минулих сезонів, вони знову в моді, діставайте їх із полиць!

Маленька чорна сукня

У сезоні зима 2021-2022 маленька чорна сукня — це не тільки класика і символ паризької елегантності, але й автономний і дуже актуальний тренд. Щоправда, тепер така сукня має бути дуже маленькою. Якщо її у вас немає, то спробуйте замінити подовженим жакетом, поєднавши з колготками.

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Якщо ви проти дуже коротких суконь, вибирайте довге, але в такому випадку воно має бути прозорим або напівпрозорим. Якщо вам і це не до вподоби, вибирайте сукню з глибоким V-подібним декольте. Можна навіть надто глибоким.

Пальто зі штучного хутра

Ще кілька сезонів тому ми з обережністю ставилися до шубок-тедді, а тепер не уявляємо без них свого життя. Причому в моді абсолютно будь-яка довжина та будь-яке колірне рішення цього верхнього одягу.

Беручи до уваги відносну дешевизну штучного хутра, можна купити кілька варіантів пальто з нього і без жалю позбавитися їх у разі втрати актуальності.