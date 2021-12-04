"Скучали по мне?" Билли Айлиш изменила стрижку и цвет волос

Юная знаменитость известна своими частыми перевоплощениями

19-летняя американская певица Билли Айлиш порадовала своих фанатов в Instagram новым образом. Она сменила прическу, в частности, перекрасила волосы и вернулась к темным оттенкам. Теперь Билли снова брюнетка, однако она оставила свою челку. Отметим, что из выложенного фото не понятно, оставила ли Билли ту же длину волос, что была до этого.

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Певица опубликовала фото с изменениями в Instagram и спросила своих подписчиков: "Скучали по мне?". На что фанаты артистки отреагировали с восторгом: "Как тебе подходит этот цвет!", "Твои глаза сияют на фоне темных волос", "Боже, я не могу дышать" и тому подобное. Отметим, что за 13 часов пост Билли Айлиш собрал более 10 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев.

[ + – ] Новая прическа Билли Айлиш

Напомним, что раньше волосы юной звезды были даже зелеными, как раз на заре ее популярности. Однако в марте 2021 певица кардинально изменила образ, перекрасившись в блондинку. Такие перемены тоже очень поразили фанатов Билли. Образ блондинки был посвящен выходу нового альбома Айлиш Happier Than Ever и фотосессии, на которую певицу вдохновил образ Мэрилин Монро.

[ + – ] Билли Айлиш блондинка

Ранее мы сообщали, какие татуировки есть у Билли Айлиш и что они означают. До этого она утверждала, что никогда не покажет их публике.

Напомним, в августе 2021 года победители Евровидения Måneskin перепели песню "Bury a Friend" Билли Айлиш.