"Скучали по мне?" Билли Айлиш изменила стрижку и цвет волос
Юная знаменитость известна своими частыми перевоплощениями
19-летняя американская певица Билли Айлиш порадовала своих фанатов в Instagram новым образом. Она сменила прическу, в частности, перекрасила волосы и вернулась к темным оттенкам. Теперь Билли снова брюнетка, однако она оставила свою челку. Отметим, что из выложенного фото не понятно, оставила ли Билли ту же длину волос, что была до этого.
Певица опубликовала фото с изменениями в Instagram и спросила своих подписчиков: "Скучали по мне?". На что фанаты артистки отреагировали с восторгом: "Как тебе подходит этот цвет!", "Твои глаза сияют на фоне темных волос", "Боже, я не могу дышать" и тому подобное. Отметим, что за 13 часов пост Билли Айлиш собрал более 10 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев.
Напомним, что раньше волосы юной звезды были даже зелеными, как раз на заре ее популярности. Однако в марте 2021 певица кардинально изменила образ, перекрасившись в блондинку. Такие перемены тоже очень поразили фанатов Билли. Образ блондинки был посвящен выходу нового альбома Айлиш Happier Than Ever и фотосессии, на которую певицу вдохновил образ Мэрилин Монро.
Ранее мы сообщали, какие татуировки есть у Билли Айлиш и что они означают. До этого она утверждала, что никогда не покажет их публике.
Напомним, в августе 2021 года победители Евровидения Måneskin перепели песню "Bury a Friend" Билли Айлиш.