Билли Айлиш рассказала о том, что означают ее татуировки

Ранее юная певица утверждала, что никогда публично не покажет их

19-летняя американская певица и автор песен Билли Айлиш дала очередное интервью изданию Vanity Fair, в котором рассказала о значении своих татуировок. Отметим, что в предыдущем интервью для этого издания в 2019 году Билли Айлиш, неоднократный лауреат премии "Грэмми", заявила о намерении сделать тату, а уже в 2021 может похвастаться осуществлением своей маленькой мечты.

[ + – ] Отрывки интервью Билли Айлиш для Vanity Fair в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах

19-летняя звезда призналась, что имеет тату с надписью готическим шрифтом "Айлиш" в районе груди, рисунки большого дракона на бедре и крошечных фей на руке. Последнюю татуировку певица сделала всего несколько недель назад. Это феи из книги "Fairyopolis", которую ей читали в детстве, поэтому Билли Айлиш считает этих маленьких фей своими ангелами-хранителями.

Однако это не предел ее фантазий и у Билли есть идеи для еще нескольких интересных рисунков на своем теле.

[ + – ] Билли Айлиш со своими авторскими духами

Отметим, что Билли Айлиш стала популярной во всем мире в 2016 году после выхода дебютного сингла Ocean Eyes на SoundCloud. 29 марта 2019 года она выпустила первый студийный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Певица стала первым человеком, рожденным в XXI веке, возглавившим Hot 100. Она получала многочисленные награды, становилась неоднократной лауреаткой музыкальной премии "Грэмми" и номинирована на "Грэмми 2022" сразу в 7 номинациях. Среди претендентов на получение этой музыкальной премии в 2022 году Леди Гага, культовая шведская группа ABBA, клип Lil Nas X, снятый украинкой Таней Муиньо и другие.

Напомним, что накануне 63-летняя поп-дива Мадонна показала свою новую татуировку. Она выбрала слово "поцелованный" на иврите для изображения на своем теле.

Ранее мы рассказывали, что Билли Айлиш решила выпустить авторские духи в форме бюста. Фанаты певицы предположили, что такая форма флакона – это слепок из тела самой Билли.