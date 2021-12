Біллі Айліш зізналася про те, що означають її татуювання

Раніше юна співачка стверджувала, що ніколи публічно не покаже їх

19-річна американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш дала чергове інтерв'ю виданню Vanity Fair, у якому розповіла про значення своїх татуювань. Зазначимо, що в попередньому інтерв'ю для цього видання у 2019 році Біллі Айліш, неодноразова лауреатка премії "Греммі", заявила про намір зробити тату, а вже у 2021 може похвалитися здійсненням своєї маленької мрії.

[ + – ] Уривки інтерв'ю Біллі Айліш для Vanity Fair у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках

19-річна зірка зізналася, що має тату з надписом готичним шрифтом "Айліш" посеред грудей, малюнки великого дракона на стегні та крихітних фей на руці. Останнє татуювання співачка зробила всього кілька тижнів тому. Це феї з книги "Fairyopolis", яку їй читали в дитинстві, тому Біллі Айліш вважає цих маленьких фей своїми ангелами-охоронцями.

Проте це не межа її фантазій і Біллі має ідеї для ще декількох цікавих малюнків на своєму тілі.

[ + – ] Біллі Айліш зі своїм авторським парфумом

Зазначимо, що Біллі Айліш стала популярною у всьому світі у 2016 році після виходу дебютного синглу "Ocean Eyes" на SoundCloud. 29 березня 2019 року вона випустила перший студійний альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Співачка стала першою людиною, народженою в XXI столітті, яка очолила Hot 100. Вона отримувала численні нагороди, ставала неодноразовою лауреаткою музичної премії "Греммі" та номінована на "Греммі 2022" одразу в 7 номінаціях. Серед претендентів на отримання цієї музичної премії у 2022 році Леді Гага, культовий шведський гурт ABBA, кліп Lil Nas X, знятий українкою Танею Муїньо, та інші.

Нагадаємо, що напередодні 63-річна поп-діва Мадонна показала своє нове татуювання. Вона обрала слово "поцілований" на івриті для зображення на своєму тілі.

