Победители "Евровидения" Måneskin перепели хит Билли Айлиш

Кавер на песню Bury a Friend итальянцы представили на музыкальном фестивале в Бельгии

Итальянская рок-группа Måneskin, в этом году одержавшая победу на песенном конкурсе "Евровидение", исполнила рок-кавер на песню Билли Айлиш Bury a Friend. Об этом пишет NME.

Итальянцы представили свою версию композиции на фестивале Ronquiеres в Бельгии, где выступили в рамках своего европейского тура.

[ + – ] Кавер итальянских рокеров

По мнению музыкальных критиков кавер получился на редкость удачным. Måneskin превратили мрачную песню Айлиш из ее дебютного альбома 2019 года When We All Fall Asleep, Where Do We Go? в настоящий рок-гимн.

[ + – ] Оригинальное исполнение Билли Айлиш

Напомним, после своей триумфальной победы на "Евровидении" акции Måneskin значительно возросли, а клипы на их старые песни уже набрали по нескольку десятков миллионов просмотров на Youtube.

В начале августа Måneskin и Игги Поп записали новую версию последнего хита итальянцев I wanna be your slave. Дамиано, Виктория, Томас и Итан уже заявили, что были очень польщены вниманием со стороны легенды американского рока, поскольку именно его творчество вдохновило их на создание группы.

"Это было так трогательно — видеть, как Игги Поп вживую, прямо перед нами поет I wanna be your slave. Это было просто невероятно — увидеть настолько известного музыканта, который был так открыт и дружелюбен", — заявили участники Måneskin.

Напомним, победу итальянских рокеров на "Евровидении" сопровождало несколько скандалов. Сначала солиста Дамиано Давида обвинили в употреблении наркотиков, потом группу обвинили в плагиате. Впрочем, это только подбавило им популярности.