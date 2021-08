Переможці "Євробачення" Måneskin переспівали хіт Біллі Айліш

Кавер на пісню Bury a Friend італійці представили на музичному фестивалі в Бельгії

Італійська рок-група Måneskin, яка в цьому році здобула перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення", виконала рок-кавер на пісню Біллі Айліш Bury a Friend. Про це пише NME.

Італійці представили свою версію композиції на фестивалі Ronquiеres у Бельгії, де виступили в рамках свого європейського туру.

[ + – ] Кавер італійських рокерів

На думку музичних критиків, кавер вийшов на рідкість вдалим. Måneskin перетворили похмуру пісню Айліш з її дебютного альбому 2019 року When We All Fall Asleep, Where Do We Go? в справжній рок-гімн.

[ + – ] Оригінальне виконання Біллі Айліш

Нагадаємо, після своєї тріумфальної перемоги на "Євробаченні" акції Måneskin значно зросли, а кліпи на їхні старі пісні вже набрали по кілька десятків мільйонів переглядів на Youtube.

На початку серпня Måneskin та Іггі Поп записали нову версію останнього хіта італійців I wanna be your slave. Дам'яно, Вікторія, Томас та Ітан уже заявили, що були дуже вдоволені увагою з боку легенди американського року, оскільки саме його творчість надихнула їх на створення групи.

"Це було так зворушливо — бачити, як Іггі Поп наживо, прямо перед нами співає I wanna be your slave. Це було просто неймовірно — побачити настільки відомого музиканта, який був таким відкритим і доброзичливим", — заявили учасники Måneskin.

Нагадаємо, перемогу італійських рокерів на "Євробаченні" супроводжувало кілька скандалів. Спочатку соліста Дам'яно Давіда звинуватили у вживанні наркотиків, потім групу звинуватили в плагіаті. Втім, це лише додало їм популярності.