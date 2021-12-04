"Сумували за мною?": Біллі Айліш змінила стрижку та колір волосся
Юна зірка відома своїми частими перевтіленнями в зовнішності
19-річна американська співачка Біллі Айліш порадувала своїх фанатів в Instagram новим образом. Вона змінила зачіску, зокрема перефарбувала волосся та повернулася до темних відтінків. Тепер Біллі знову брюнетка, проте вона залишила свій чубчик. Зазначимо, що з викладеного фото не зрозуміло, чи залишила Біллі ту ж довжину волосся, що була до цього.
Співачка опублікувала фото зі змінами в Instagram та запитала у своїх підписників: "Сумували за мною?". На що фанати артистки відреагували із захватом: "Як тобі пасує цей колір!", "Твої очі сяють на фоні темного волосся", "Боже, я не можу дихати" тощо. Зазначимо, що за 13 годин допис Біллі Айліш зібрав понад 10 мільйонів лайків та майже 200 тисяч коментарів.
Нагадаємо, що раніше волосся юної зірки було навіть зеленим, якраз на розквіті її популярності. Проте в березні 2021 року співачка кардинально змінила образ, перефарбувавшись у блондинку. Такі зміни теж дуже вразили фанатів Біллі. Образ блондинки був присвячений виходу нового альбому Айліш "Happier Than Ever" та фотосесії, на яку співачку надихнув образ Мерілін Монро.
Раніше ми повідомляли, які татуювання є в Біллі Айліш та що вони означають. До цього вона стверджувала, що ніколи не покаже їх публіці.
Нагадаємо, у серпні 2021 року переможці Євробачення Måneskin переспівали пісню "Bury a Friend" Біллі Айліш.