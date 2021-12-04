"Сумували за мною?": Біллі Айліш змінила стрижку та колір волосся

Юна зірка відома своїми частими перевтіленнями в зовнішності

19-річна американська співачка Біллі Айліш порадувала своїх фанатів в Instagram новим образом. Вона змінила зачіску, зокрема перефарбувала волосся та повернулася до темних відтінків. Тепер Біллі знову брюнетка, проте вона залишила свій чубчик. Зазначимо, що з викладеного фото не зрозуміло, чи залишила Біллі ту ж довжину волосся, що була до цього.

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Співачка опублікувала фото зі змінами в Instagram та запитала у своїх підписників: "Сумували за мною?". На що фанати артистки відреагували із захватом: "Як тобі пасує цей колір!", "Твої очі сяють на фоні темного волосся", "Боже, я не можу дихати" тощо. Зазначимо, що за 13 годин допис Біллі Айліш зібрав понад 10 мільйонів лайків та майже 200 тисяч коментарів.

[ + – ] Нова зачіска Біллі Айліш

Нагадаємо, що раніше волосся юної зірки було навіть зеленим, якраз на розквіті її популярності. Проте в березні 2021 року співачка кардинально змінила образ, перефарбувавшись у блондинку. Такі зміни теж дуже вразили фанатів Біллі. Образ блондинки був присвячений виходу нового альбому Айліш "Happier Than Ever" та фотосесії, на яку співачку надихнув образ Мерілін Монро.

[ + – ] Біллі Айліш блондинка

Раніше ми повідомляли, які татуювання є в Біллі Айліш та що вони означають. До цього вона стверджувала, що ніколи не покаже їх публіці.

Нагадаємо, у серпні 2021 року переможці Євробачення Måneskin переспівали пісню "Bury a Friend" Біллі Айліш.