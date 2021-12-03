Потенциально опасно. Медики рассказали о действии электронных сигарет на организм мужчин

Ученые выяснили, что любители электронных сигарет в два раза чаще страдают эректильной дисфункцией, чем некурящие мужчины.

Ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и школы Джона Хопкинса провели исследование, в котором был определено влияние курения электронных сигарет на мужской организм. Как выяснилось мужчины в возрасте от 20 до 65 лет, которые ежедневно используют электронные системы доставки никотина (ЭСДН), в 2,4 раза чаще страдают эректильной дисфункцией, чем мужчины, которые никогда не пользовались ЭСДН. Об этом сообщает издание News Medical.

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В исследовании принимало участие 13 000 мужчин которые проходили опрос ирассказали о своих вредных привычках, проблемах с потенцией, хронических заболеваниях и т.д. Причем большинство опрашиваемых мужчин были молодого возраста и не имели проблем с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочими факторами, которые могли повлиять на объективность исследования.

"Вполне возможно, что ежедневное употребление электронных сигарет может быть связано с более высокими шансами на эректильную дисфункцию независимо от истории курения", — сказал ведущий автор исследования, доктор Омар Эль-Шахави.

Медики предупреждают, что мужчины, которые хотят перейти на курение электронных сигарет для того, чтобы снизить вредные воздействия от обычного курения, должны учитывать факторы воздействия ЭСДН на мужской организм.

Следующим шагом ученых будет исследование последствий от курения электронных сигарет для женщин и связанной с ними сексуальной дисфункцией у женщин.

Ранее Фокус сообщал о том, что Верховная Рада приняла законопроект который предусматривает запрет курения электронных сигарет в общественных местах. Кроме того, депутаты предлагают запретить рекламу устройств для нагрева, а также электронных сигарет.

Медики утверждают, что курение электронных сигарет не спасет курильщиков от рака или болезни сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, рассказы о безопасном использовании ЭСДН всего лишь маркетинговый ход со стороны компаний производителей этих изделий.