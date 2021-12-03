Потенційно небезпечно. Медики розповіли про дію електронних цигарок на організм чоловіків

Учені з'ясували, що любителі електронних сигарет вдвічі частіше страждають від еректильної дисфункції, ніж чоловіки, які не палять.

Учені з Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету та школи Джона Гопкінса провели дослідження, у якому було визначено вплив куріння електронних сигарет на чоловічий організм. Як з'ясувалося, чоловіки віком від 20 до 65 років, які щодня використовують електронні системи доставки нікотину (ЕСДН), у 2,4 рази частіше страждають від еректильної дисфункції, ніж чоловіки, які ніколи не користувалися ЕСДН. Про це повідомляє видання News Medical.

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У дослідженні брало участь 13 000 чоловіків, які проходили опитування і розповіли про свої шкідливі звички, проблеми з потенцією, хронічні захворювання тощо. Причому більшість опитуваних чоловіків були молодого віку і не мали проблем із зайвою вагою, серцево-судинними захворюваннями та іншими факторами, які могли б вплинути на об'єктивність дослідження.

"Цілком можливо, що щоденне вживання електронних сигарет може бути пов'язане з вищими шансами на еректильну дисфункцію незалежно від історії куріння", — сказав провідний автор дослідження, доктор Омар Ель-Шахаві.

Медики попереджають, що чоловіки, які хочуть перейти на куріння електронних сигарет для того, щоб знизити шкідливі дії від звичайного куріння, повинні враховувати фактори ЕСДН на чоловічий організм.

Наступним кроком учених буде дослідження наслідків куріння електронних сигарет для жінок і пов'язаної з ними сексуальної дисфункції в жінок.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях. Крім того, депутати пропонують заборонити рекламу пристроїв для нагріву електронних сигарет.

Медики стверджують, що куріння електронних сигарет не врятує курців від раку чи хвороби серцево-судинної системи. За словами фахівців, розповіді про безпечне використання ЕСДН лише маркетинговий хід з боку компаній виробників цих виробів.