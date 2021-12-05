Макс Барских изменил свой образ для участия в социальном проекте

Проект "Не молчи" направлен на борьбу с домашним насилием

Украинский певец, композитор и автор песен Макс Барских украсил обложку нового выпуска журнала Marie Claire Украина, посвященного проблеме домашнего насилия. Артист кардинально изменил свой образ для новой фотосессии для участия в этом проекте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, на снимках 31-летний Макс предстает в образе пепельного блондина, что удивило его фанатов. Также в специальном интервью для Marie Claire в рамках социального проекта "Не молчи" Макс Барских рассказал историю, связанную с домашним насилием в его жизни, и поделился планами заняться резонансными проблемами общества. Для этого он запустит медиа арт-пространство Recycling, где певец планирует экспериментировать и говорить на неудобные темы, как отмечает сам, благодаря музыке, поэзии и картинам, делиться собственными мыслями, превращая их в искусство.

[ + – ] Макс Барских в социальном проекте "Не молчи"

"Это происходило по разным причинам: плохие оценки в школе, беспорядок в моей комнате. Особого повода не нужно было. Такая нездоровая постсоветская традиция, которая передавалась из поколения в поколение", — признался певец о проявлении насилия в его семье, когда он был ребенком. Однако отметил, что любит родителей, несмотря ни на что и отпустил все детские обиды.

"Для меня главная заповедь – не убей. Никто не имеет права посягать на чужую жизнь. Другие заповеди и грехи… Каждый имеет право поступать так, как ему подсказывают его совесть, сердце, интуиция. Другое дело, что "касса – у выхода". И на ней все равно придется рассчитываться! – отметил Макс Барских в своем Instagram.

[ + – ] Макс Барских запускает собственное медиа арт-пространство Recycling

"Это ненормально, когда в современном мире апеллируют словами "бьет или оскорбляет – значит, любит". Это ненормально. Это не о любви", — добавил певец.

Напомним, что в ноябре 2021 года Макса Барских признали лучшим русскоязычным певцом на вручении премии MTV Europe Music Awards 2021.

Ранее Фокус рассказывал о насилии над "сильным полом" в Украине и почему об этом не принято говорить публично.