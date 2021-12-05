Макс Барських змінив свій образ для участі в соціальному проєкті

Проєкт "Не мовчи" спрямований на боротьбу з домашнім насильством

Український співак, композитор там автор пісень Макс Барських прикрасив обкладинку нового випуску журналу Marie Claire Україна, який присвячений проблемі домашнього насильства. Артист кардинально змінив усталений образ задля нової фотосесії для участі в цьому проєкті, пише Insider.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зокрема на знімках 31-річний Макс постає в образі попелястого блондина, що вразило його фанатів. Також у спеціальному інтерв'ю для Marie Claire у межах соціального проєкту "Не мовчи" Макс Барських розповів історію, пов'язану з домашнім насильством у його житті, та про плани зайнятися резонансними проблемами суспільства. Для цього він запустить медіаарт-простір Recycling, де співак планує експериментувати та говорити на незручні теми, як зазначає сам, завдяки музиці, поезії та картинам, ділитися власними думками, перетворюючи їх на мистецтво.

[ + – ] Макс Барських у соціальному проєкті "Не мовчи"

"Це відбувалося з різних причин: погані оцінки в школі, безлад у моїй кімнаті. Особливого приводу не треба було. Така нездорова пострадянська традиція, яка передавалася з покоління в покоління", — зізнався співак про прояви насильства в його родині, коли він був дитиною. Проте зазначив, що любить батьків, незважаючи ні на що, і відпустив усі дитячі образи.

"Для мене головна заповідь – не вбий. Ніхто не має права посягати на чуже життя. Інші заповіді та гріхи… Кожен має право вчиняти так, як йому підказують його совість, серце, інтуїція. Інша справа, що "каса – біля виходу". І на ній все одно доведеться розраховуватися!" — зазначив Макс Барських у своєму Instagram.

[ + – ] Макс Барських запускає власний медіаарт-простір Recycling

"Це ненормально, коли в сучасному світі апелюють словами "б'є чи ображає — значить, любить. Це ненормально. Це не про любов", — додав співак.

Нагадаємо, що в листопаді 2021 Макса Барських визнали найкращим російськомовним співаком на врученні премії MTV Europe Music Awards 2021.

Раніше Фокус розповідав про насильство над "сильною" статтю в Україні та чому про це не прийнято говорити публічно.