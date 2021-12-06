Жена Байдена появилась на публике в наряде от любимого дизайнера Мелании Трамп

Платье изумрудного цвета было расшито узорами и камнями, а черный пояс подчеркивал талию первой леди. Автор наряда – дизайнер ливанского происхождения Рим Акра, ранее одевавшая жену Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл посетил 44-ю церемонию вручения наград выдающимся деятелям искусств США в Центре Кеннеди в Вашингтоне, на которое первая леди Америки надела роскошное платье от дизайнера ливанского происхождения Reem Acra, пишут западные СМИ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Она предстала перед камерой в длинном изумрудном наряде, украшенном огромным количеством кристаллов и вышивкой. Верх платья с короткими рукавами – полупрозрачная сетка, также украшенная камнями. Линию талии миссис Байден подчеркивал черный пояс.

[ + – ] Джилл Байден в платье от Reem Acra Фото: Getty Images

Платье первая леди США сочетала с туфлями на высоком каблуке. Она уложила волосы в локоны и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Из аксессуаров образ дополнили изысканные серьги, браслеты и черная защитная маска.

Джо Байден был в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке. Не забыл он и о защитной маске, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась.

[ + – ] Джилл и Джо Байдены

Отметим, что бренд Reem Acra пользуется большой популярностью среди голливудских знаменитостей и политической элиты США. Дизайнер шила один из инаугурационных нарядов Мелании Трамп. В ее платьях на публике неоднократно появлялись такие звезды как Анджелина Джоли и Дженнифер Лопес.

Но вернемся к Мелании. Как известно, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США несколько именитых дизайнеров, в том числе Том Форд, Марк Джейкобс и Филлип Лим заявили, что не будут одевать первую леди Меланию Трамп. Однако она не растерялась и обратилась к дизайнеру из Бейрута Рим Акре, которая создала для нее одно из платьев для инаугурационных мероприятий в январе 2017 года. Речь идет о мерцающем золотом наряде, в котором миссис Трамп буквально блистала на ужине с спонсорами кампании накануне официального начала четырехлетнего срока своего супруга на посту президента США.

[ + – ] Мелания Трамп в платье от Reem Acra Фото: Скриншот

Напомним, Джилл Байден и Кейт Миддлтон вместе посетили одну из британских школ, а их внешний вид стал предметом пристального внимания в Сети. В свою очередь Мелания Трамп исчезла из поля зрения СМИ.