Дружина Байдена з'явилася на публіці у вбранні від улюбленого дизайнера Меланії Трамп

Сукня смарагдового кольору була розшита візерунками та камінням, а чорний пояс підкреслював талію першої леді. Авторка наряду — дизайнерка ліванського походження Рім Акра, яка раніше одягала дружину Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден разом із дружиною Джилл відвідав 44-у церемонію вручення нагород видатним митцям США в Центрі Кеннеді у Вашингтоні, на яку перша леді Америки одягла розкішну сукню від дизайнера ліванського походження Reem Acra, пишуть західні ЗМІ.

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Вона постала перед камерою у довгому смарагдовому вбранні, прикрашеному величезною кількістю кристалів і вишивкою. Верх сукні з короткими рукавами — напівпрозора сітка, також прикрашена камінням. Лінію талії місіс Байден підкреслював чорний пояс.

[ + – ] Джилл Байден у сукні від Reem Acra Фото: Getty Images

Сукню перша леді США поєднувала з туфлями на високих підборах. Вона завила волосся в локони і зробила вечірній макіяж з акцентом на очі. З аксесуарів образ доповнили вишукані сережки, браслети та чорна маска.

Джо Байден був у чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику. Не забув він і про захисну маску, оскільки пандемія коронавірусу ще не закінчилася.

[ + – ] Джилл і Джо Байдени

Зазначимо, що бренд Reem Acra користується великою популярністю серед голлівудських знаменитостей і політичної еліти США. Дизайнерка шила одне з інавгураційних нарядів Меланії Трамп. У її сукнях на публіці неодноразово з'являлися такі зірки як Анджеліна Джолі та Дженніфер Лопес.

Але повернімося до Меланії. Як відомо, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США кілька іменитих дизайнерів, зокрема Том Форд, Марк Джейкобс і Філіп Лім заявили, що не одягатимуть першу леді Меланію Трамп. Проте вона не розгубилася і звернулася до дизайнерки з Бейрута Рім Акре, яка створила для неї одну із суконь для інавгураційних заходів у січні 2017 року. Йдеться про мерехтливе золоте вбрання, в якому місіс Трамп буквально блищала на вечері зі спонсорами кампанії напередодні офіційного початку чотирирічного терміну свого чоловіка на посаді президента США.

[ + – ] Меланія Трамп у сукні від Reem Acra Фото: Скриншот

Нагадаємо, Джилл Байден і Кейт Міддлтон разом відвідали одну з британських шкіл, а їхній зовнішній вигляд став предметом пильної уваги в мережі. Водночас Меланія Трамп зникла з поля зору ЗМІ.